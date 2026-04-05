DT de Minnesota actualizó estado de salud de James Rodríguez: “Está en casa, descansando”

James Rodríguez, en el partido de Colombia y Francia. Foto: EFE - WILL OLIVER

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El técnico de Minnesota United FC, Cameron Knowles, entregó la más reciente actualización sobre el estado de salud de James Rodríguez, luego de los días de incertidumbre que rodearon al capitán de la selección de Colombia tras su hospitalización en Estados Unidos.

“Él va día a día con el cuidado de nuestro cuerpo médico. Obviamente está en casa, descansando y ha estado afuera unos días. Nuestro cuerpo médico ha estado en contacto constante con él, tenemos médicos en Minnesota evaluándolo e iremos integrándolo en la medida que los médicos lo vean adecuado”, explicó el entrenador en rueda de prensa.

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Knowles también se refirió al proceso que ha vivido el volante desde su llegada al club, marcado por interrupciones. “Se perdió la pretemporada, ahora esto, no ha sido del todo limpia su adaptación, pero cuando ves cómo entró en el equipo, su profesionalismo, sus hábitos en el equipo, todo excepcional”, señaló.

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El técnico incluso destacó su comportamiento dentro del grupo. “Ha mostrado mucha humildad en su manera de unirse al grupo, es querido y respetado entre todos, ha trabajado duro y ojalá pueda estar saludable pronto y lo podamos tener de vuelta con el grupo”, añadió.

¿Por qué saltaron las alarmas con James Rodríguez?

La situación médica de James fue confirmada días atrás por la Federación Colombiana de Fútbol, que informó que el jugador presentó un cuadro de deshidratación severa tras el partido contra Francia, durante la más reciente fecha FIFA.

De acuerdo con el comunicado oficial, el mediocampista tuvo que ser hospitalizado durante 72 horas en un centro clínico en el estado de Minnesota, donde permaneció bajo observación médica como medida preventiva.

La Federación aclaró además que se trató de una afección de origen no deportivo, sin relación con lesiones musculares ni con su actividad en cancha, y que el jugador ha mostrado una evolución favorable desde entonces.

El episodio se produjo después de que James sumara minutos con Colombia frente a Croacia y Francia, en lo que significaba su regreso competitivo tras varios meses sin continuidad.

Posteriormente, el propio Minnesota United confirmó que el colombiano no estaría disponible para el partido ante LA Galaxy, priorizando su recuperación y siguiendo las recomendaciones médicas.

Incluso, según información desde Estados Unidos, un médico del club calificó el cuadro como “grave” tras revisar sus antecedentes clínicos, lo que explica la cautela con la que se maneja su regreso.

Por ahora, el mensaje desde el entorno del jugador es claro: no hay tiempos definidos. Su recuperación avanza de manera progresiva y su vuelta dependerá exclusivamente de la evolución médica, en un momento en el que su estado físico vuelve a ponerse bajo la lupa en un año clave.

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