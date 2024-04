Edwuin Cetré le dio la victoria a Estudiantes en Libertadores: vea el golazo

Edwuin Cetre (i) de Estudiantes celebra un gol este martes, en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Estudiantes y The Strongest en el estadio Jorge Luis Hirschi en La Plata (Argentina). Foto: EFE - Demian Alday Estevez

Estudiantes superó un arranque adverso y se impuso por 2-1 al boliviano The Strongest, en un partido por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2024 jugado este martes en el estadio Uno, en La Plata.

Estudiantes tuvo el control casi absoluto del juego, pero Enrique Triverio (21) sorprendió al poner en ventaja al conjunto del Altiplano, que jugó casi todo el cotejo por la expulsión del central Marc Enoumba (8).

Con mucho esfuerzo, el equipo argentino dio vuelta la cuenta en el segundo tiempo, con los tantos de Guido Carrillo (65) y Edwuin Cetré (80).

¡VAMOS ESTUDIANTES NOMÁS! ✊🏆 pic.twitter.com/RujUS60fGp — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) April 9, 2024

El equipo argentino tomó pronto la iniciativa frente a los conducidos por Pablo Lavallén, que dispuso un esquema defensivo, zaga de cinco hombres y cuatro volantes, y Triverio como única punta, aunque antes de los 10 minutos la visita ya jugaba con diez por la expulsión del central Marc Enoumba, por una falta de último recurso sobre Javier Correa.

Con un hombre menos, y con poca tenencia, The Strongest parecía tener todo en contra apenas iniciado el cotejo, pero pronto demostraría que Triverio podía complicar a la zaga local, ya que el experimentado atacante avisó con un cabezazo que sacudió el travesaño y picó apenas afuera de la línea de sentencia.

No escuchó el local la señal de alarma y cuando promediaba la primera parte llegó la apertura, en una acción que empezó por la derecha, y tras un despeje fallido de Fernández el balón le quedó a Triverio, que castigó con un zurdazo cruzado y esquinado para vencer a Mansilla.

El gol boliviano fue un duro impacto para Estudiantes, que se mostró ansioso, muy apurado en busca del empate, y aunque tenía una posesión cercana al 80 por ciento, casi no generaba llegadas, a tal punto que su primera acción clara fue después de la media hora, con un zurdazo de Sosa que rozó el vertical izquierdo.

El DT Domínguez, disconforme con lo que veía, no dudó y realizó dos cambios antes del entretiempo, con los ingresos de Carrillo y Meza para tener más dinámica en el medio y en el ataque, y refirmó esa intención poco después, con el ingreso de otro atacante –Pablo Piatti- por un defensor –Federico Fernández-.

Con esas variantes, Estudiantes terminó de inclinar el juego sobre el campo boliviano, pero The Strongest retrocedió demasiado, se paró muy cerca de su propia área, y sólo restaba saber cuándo cedería la resistencia visitante.

Apareció Viscarra con un par de intervenciones para salvar a The Strongest, pero el gol del empate finalmente llegó a los 20 de la segunda mitad, cuando el local encontró espacios, Cetré desbordó por la derecha y envió el centro al lado opuesto, por donde llegó Carrillo para cruzar el balón y derrotar al arquero.

📌🇨🇴 La ASISTENCIA que mete Edwuin Cetré para el gol de Carrillo en el empate parcial de EDLP 🇦🇷 ante The Strongest 🇧🇴.



pic.twitter.com/lfzh9GRhol — Julián Capera (@JulianCaperaB) April 9, 2024

Se envalentonó Estudiantes, que fue por más frente a un adversario cansado, y consiguió el desequilibrio a diez del final, cuando Carrillo asistió a Cetré, que sacó un derechazo cruzado para vulnerar a Viscarra y soltar el desahogo de los hinchas locales, por un triunfo sufrido pero ampliamente justificado.

Edwin Cetré y el 2 a 1 para que el Pincha lo de vuelta ante The Strongest 🏆🔥pic.twitter.com/nJjb8WlM9R — Out of Context Libertadores (@OoCLibertadores) April 9, 2024

Con este resultado, y tras completarse la segunda fecha, el chileno Huachipato (+2) y Estudiantes (+1) lideran con 4 puntos el Grupo C, delante de The Strongest, con 3, mientras que el brasileño Gremio todavía no sumó.

En la tercera fecha, Estudiantes recibirá el martes 23 a Gremio, y un día después, The Strongest visitará a Huachipato.

