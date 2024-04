“Voy a esperar un poco para tomar la decisión de jugar”: Camila Osorio

La tenista colombiana María Camila Osorio celebra. Foto: EFE - Carlos Ortega

La tenista colombiana María Camila Osorio, ganadora de la Copa Colsanitas Zurich, este martes le dio la sorpresa a todos los amantes del tenis en el país que están a la expectativa del trabajo de las jugadoras colombianas en la Billie Jean King Cup, que comenzó con pie derecho en el Club Los Lagartos de la capital de la república.

La raqueta número uno del país demostró una vez más su amor por la camiseta tricolor y después de tantos comentarios sobre su presencia, fue gran animadora de sus compañeras en el inicio de la confrontación.

Estuvo en el banco animando, a cada una de sus compañeras, en los tres compromisos que se llevaron a cabo en la cancha central. Hay que recordar que Colombia venció a la delegación ecuatoriana en los tres cruces que tuvieron.

“Voy a esperar un poco para tomar la decisión de jugar, lo que he dicho es que tengo una sobrecarga en los isquiotibiales, estoy acá porque quiero estar presente, porque es mi país y quiero apoyar. No es porque no quiera estar, simplemente porque no quiero arriesgarme a lesionarme”, aclaró la jugadora colombiana.

Camila habló de lo que representa para ella estar haciendo fuerza desde afuera apoyando a sus compañeras en cada jugada. “Es algo diferente, unos nervios distintos, cuando estoy adentro soy yo la que toma las decisiones y estoy acostumbrada, pero afuera se siente más tensión y quiere uno que ganen todos los puntos. Pero ellas lo están haciendo muy bien”

La tenista tuvo en el último torneo jugado en Bogotá un esfuerzo físico importante, pero tendrá que esperar hasta último momento para saber si puede saltar a la cancha principal.

“En este momento estoy con confianza, con partidos adaptados a la altura, pero hay que ver otras cosas, es polvo de ladrillo, pero es otra cancha, llevo dos días sin jugar, sin entrenar. En este momento son muchas cosas, no sé si esto pueda jugar a favor o en contra”, destacó Camila.

