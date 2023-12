Bayern, Atlético, United y Roma, los primeros clubes en rechazar la Superliga

Hinchas de Bayern Múnich Foto: EFE - ANNA SZILAGYI

La Asociación de Clubes Europeos (ECA por sus siglas en inglés) aseguró que el fútbol europeo está “más unido que nunca contra los intentos de algunos individuos” de organizar torneos privados, aseguró este jueves en un comunicado, dando de nuevo su apoyo a la UEFA.

Para la ECA, la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de invalidar las reglas de la UEFA que prohibían la organización de una Superliga que compita contra la Champions League “no apoya ni aprueba de ninguna manera ningún proyecto de Superliga”.

“Desde que el caso se llevó a los tribunales hace dos años, se han puesto en marcha grandes reformas, incluidas nuevas reglas de la UEFA para la autorización de competiciones” adoptadas en junio de 2022, recuerda la ECA, que agrupa a medio millar de clubes del continente.

Más deportes: Así sería el formato de la Superliga que eliminaría a la Champions League: video

🚨 LA SUPERLIGA PRESENTA SU PROYECTO 🚨



🆕 Un nuevo formato con méritos deportivos, totalmente abierto, 3 niveles con ascensos y descensos.



📹 A22Sports pic.twitter.com/yDxf2He88q — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 21, 2023

“La ECA continuará trabajando con la UEFA, la FIFA y todas las partes reconocidas por el fútbol para desarrollar el juego de manera positiva y progresiva, en base a los principios de meritocracia deportiva, de inclusión y de equidad”, prometió la organización.

El apoyo de la ECA es crucial por cuanto fue la traición de su expresidente, el italiano Andrea Agnelli, quien permitió en 2021 el primer proyecto de Superliga promovido por una docena de los clubes más ricos del continente.

Agnelli fue inmediatamente sustituido por el presidente del PSG, Nasser al Khelaifi y también tuvo que dimitir como máximo dirigente de la Juventus a finales de 2022 tras el proceso abierto en su contra en Italia por irregularidades en la gestión.

¿Qué dicen los aficionados?

La asociación de aficionados europeos, Football Supporters Europe, (FSE) aseguró que se “mantiene firme contra una superliga separatista” y que seguirá “luchando contra” ella, tras definirla como “un proyecto mal concebido que pone en peligro el futuro del fútbol europeo”.

”FSE y los aficionados de toda Europa se han mantenido firmes contra una superliga separatista una y otra vez, y han pedido repetidamente una mayor protección de nuestro juego”, señaló el colectivo, que mantuvo su “compromiso de seguir trabajando junto con la UEFA, los clubes de todos los tamaños, las ligas, las asociaciones nacionales, los jugadores, las instituciones de la UE y los gobiernos nacionales, en solidaridad con el resto de la comunidad futbolística”.

”FSE, nuestros miembros y los aficionados de toda Europa seguirán luchando contra él”, insistió FSE después del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

¿Qué dicen los clubes europeos?

Varios han sido los clubes que se han pronunciado frente al tema. Atlético de Madrid, uno de los primeros.

”La familia del fútbol europeo no quiere la Superliga europea. Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, España (a excepción del Real Madrid y Barcelona), etc. no quieren la Superliga. Estamos a favor de proteger a la gran familia del fútbol europeo, de proteger las ligas domésticas y de que a través de ellas se consiga la clasificación para las competiciones europeas en el terreno de juego cada temporada”, compartió el club en su página web.

En Inglaterra, Manchester United aseguró que sigue comprometido con las competiciones UEFA y con la Premier League.

El United señaló que su posición no ha cambiado y que no se unirán a la Superliga. ”Nuestra posición no ha cambiado. Estamos completamente comprometidos con la participación en las competiciones de la UEFA y en cooperar con la UEFA, la Premier League y el resto de clubes de la ECA para el desarrollo del fútbol europeo”, dijo el United en un comunicado.

Le puede interesar: La justicia europea le dio la razón a la Superliga frente a Uefa y Fifa

El presidente @JoanLaportaFCB valora la sentencia sobre la Superliga pic.twitter.com/cvTpilQ8a2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 21, 2023

En Alemania, Bayern Múnich aseguró que la decisión tomada por el Tribunal de Justicia no cambia la actitud del FC Bayern y de la ECA de que una competición de este tipo representaría un ataque a la importancia de las ligas nacionales y al fútbol europeo.

”La Bundesliga constituye la base del FC Bayern, al igual que todas las ligas nacionales constituyen la base de los clubes de fútbol europeos. Por lo tanto, es nuestro deber y nuestra profunda convicción fortalecerlos, no debilitarlos. También apoyamos las competiciones europeas de clubes bajo el paraguas de la UEFA. Así que una vez más está muy claro: la puerta de la Superliga en el FC Bayern permanece cerrada”, afirmó.

En Italia, Roma le dijo no a la Superliga. ”Tras la sentencia de hoy del Tribunal de Justicia Europeo sobre el caso de la Superliga, la Roma reitera su posición respecto a los valores y el futuro del fútbol europeo. El club no apoya en modo alguno ningún proyecto de la llamada Superliga, que representaría un ataque inaceptable a la importancia de los campeonatos nacionales y a las bases del fútbol europeo”, expresó el combinado ‘giallorosso’ en un comunicado oficial.

”Roma cree que el futuro y el bienestar del fútbol europeo sólo pueden garantizarse con el trabajo conjunto de los clubes a través de la ECA, en estrecha colaboración y asociación con la UEFA y la FIFA”, añadió.

En Francia, la Ligue 1 reafirmó este jueves su apoyo a las competiciones de la UEFA y su rechazon a la Supeliga, porque “los principios de meritocracia que rigen el fútbol europeo constituyen elementos fundamentales”.

”La Liga de Fútbol Profesional apoya inequívocamente las competiciones organizadas por la UEFA”, afirmó el presidente de la LFP, Vincent Labrune, en un comunicado emitido tras conocerse el fallo favorable a la Superliga por el Tribunal de Justicia de la UE.

El responsable de la liga francesa insistió en que “si el fútbol es hoy el deporte más importante del planeta es precisamente porque ha sabido crear las bases para unas competiciones sencillas, claras y transparentes”.

Y añadió que “nada puede ir en contra de este principio intangible que es poder dar a todos el derecho a soñar y poder llegar a lo más alto de la pirámide deportiva”

En España, LALIGA mencionó que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no avala la Superliga Europea y recuerda que “la UEFA ya recogió en 2022 una modificación de su normativa para la autorización de nuevas competiciones, que se adapta a lo que ahora está dictaminando el TJUE”.

Tras conocer el fallo de la corte de Luxemburgo el organismo pidió a la Comisión Europea “que active los mecanismos necesarios para introducir medidas legislativas que protejan al fútbol europeo de futuros ataques similares”

Lo invitamos a leer: Real Madrid y Barcelona seguirán adelante con el proyecto de la Superliga

⚪️ Florentino Pérez y su satisfacción ante la resolución de la Superliga:



👏🏼 "Acogemos con enorme satisfacción la decisión del TJUE. Desde hoy, los clubes serán los dueños de su destino". pic.twitter.com/l5uitOdhdT — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 21, 2023

”Aunque los promotores de la Superliga aseguran que esta sentencia les da la razón, la realidad es que el TJUE ha sido claro al afirmar que ‘una competición como la del proyecto de la Superliga no debe ser necesariamente autorizada. Al habérsele planteado cuestiones de carácter general acerca de las normas de la FIFA y de la UEFA, el Tribunal de Justicia no se pronuncia, en su sentencia, sobre este proyecto específico’”, afirmó.

En un comunicado, la patronal de clubes españoles, que es la única liga personada en el procedimiento, celebró estas palabras del tribunal, “que coinciden con la posición formal expresada por 23 gobiernos nacionales de la UE y del EEE, una cifra sin precedentes, que se unieron a la comunidad futbolística y deportiva en general para defender la pirámide del fútbol frente a modelos secesionistas como el que representa la llamada Superliga Europea”.

Según LaLiga, la sentencia conocida hoy confirma lo que el organismo ha dicho siempre, que “cualquiera puede organizar competiciones fuera del entorno UEFA y FIFA, eso no se puede prohibir, y nadie lo ha puesto en duda”.

LaLiga mantuvo que, al margen de la sentencia, “ya todo el ecosistema del fútbol, incluyendo aficionados, jugadores, entrenadores, ligas, federaciones o clubes han hablado alto y claro para decir que no desean un modelo que perpetúa la participación de unos pocos privilegiados, restringiendo la cima del fútbol europeo a una élite, en lugar de un deporte abierto para todos”.

”La creación de una liga diseñada para enriquecer a los clubes más ricos y concentrar el poder en un pequeño número de equipos privilegiados, también provocaría la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo y reduciría drásticamente los ingresos fiscales de las arcas públicas de todo el continente”, agregó.

Una Superliga, un torneo que compitiera con la Champions, sería “una muy mala idea para el fútbol, ya que violaría los principios basados en el mérito deportivo”, consideró este jueves la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

La FPF “se opone frontalmente a competiciones organizadas fuera de federaciones y ligas. Apoya firmemente el modelo deportivo europeo”, consideró Fernando Gomes, el presidente de la FPF en un comunicado publicado en la web de la Federación.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador