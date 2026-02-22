El gol de Alejandro Piedrahita le da la vuelta al mundo: fue de chilena y piden el “Puskás”

Así fue el impresionante gol de Alejandro Piedrahita. Foto: CSKA, VÍA IG

El nombre de Alejandro Piedrahita está recorriendo el mundo este fin de semana. El colombiano marcó un gol de chilena con el CSKA Sofía que rápidamente se volvió viral y desató pedidos en redes sociales para que sea considerado al Premio Puskás.

Su definición, tras una brillante jugada colectiva, no solo fue espectacular por la ejecución, sino determinante para el resultado.

Así fue el gol de Piedrahita, mire en video

El tanto llegó en un momento clave del partido frente a Slavia. Tras una secuencia de pases que desarmó la defensa rival, el balón voló en el borde del área y el atacante, nacido en Cartago (3 de septiembre de 2002), resolvió con una impresionante chilena que dejó sin reacción al arquero.

El gol le dio la victoria a su equipo y fue vital para que el CSKA se mantuviera en la cuarta posición de la tabla en la Liga de Bulgaria, en plena lucha por los puestos de privilegio.

La anotación no tardó en cruzar fronteras. Medios y aficionados replicaron el video de la acrobática definición, resaltando tanto la estética del movimiento como la frialdad para ejecutarlo en un duelo de alta tensión.

¿Quién es Alejandro Piedrahita?

Piedrahita inició su camino profesional en 2019, cuando se incorporó a Deportivo Pereira proveniente de las inferiores de El Diamante Sports Club. Debutó en la Categoría Primera A el 6 de abril de 2021 contra Independiente Medellín y fue parte de la campaña del Torneo Finalización 2022 en la que Pereira se coronó campeón, disputando 22 encuentros.

En enero de 2023 fue cedido a Banfield y meses después regresó a Pereira para jugar la Copa Libertadores, donde marcó en su reestreno. A comienzos de 2025 pasó a Gimnasia y Esgrima La Plata a préstamo y, en enero de 2026, firmó con el CSKA Sofía hasta diciembre de 2028. Hoy, con una chilena que le da la vuelta al mundo, el cartagüeño suma un nuevo capítulo a una carrera en pleno ascenso.

