Stefany Cuadrado y una buena noticia para el ciclismo colombiano: oro y récord paramericano

Stefany Cuadrado, actualmente, es la principal referente del ciclismo de pista en Colombia. Foto: Panam Sports

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Stefany Cuadrado volvió a lo más alto del continente. La ciclista colombiana revalidó el título panamericano del kilómetro al imponerse en la final con un tiempo de 1:05.743, resultado con el que le entregó a Colombia su primer oro del Campeonato Panamericano de Pista Élite de Santiago 2026.

La consagración tuvo además un momento profundamente emotivo. Antes de la premiación, la organización del certamen realizó un minuto de silencio en homenaje a Yuber Cuadrado, padre de la campeona, fallecido a finales de enero en un accidente ocurrido en Caucasia, municipio del que es oriunda la pedalista. Un gesto que acompañó una victoria cargada de simbolismo.

Nuevo récord de Stefany Cuadrado

Más allá del título, Cuadrado firmó una actuación histórica al imponer un nuevo récord panamericano en la prueba del kilómetro durante la ronda de clasificación, con un registro de 1:04.940, la mejor marca continental en esta distancia.

Ese tiempo le permitió superar su propio récord, establecido el año anterior en el Panamericano Élite de Asunción con 1:04.946.

En una prueba que apenas cumple su segunda edición en la rama femenina, la colombiana se consolidó como la referencia absoluta del continente y reafirmó su dominio con oro y récord incluídos.

Potencia y precisión en cada metro. 🇨🇴🥇



Stefany Cuadrado conquistó la medalla de oro en el kilómetro del Campeonato Panamericano de Ciclismo Pista 2026 en Santiago de Chile, tras marcar 1:05.743 y quedarse con el primer lugar. pic.twitter.com/bfZrTfpxBe — Panam Sports (@PanamSports) February 21, 2026

Las palabras de la campeona

“Muy feliz de poder llevar el primer oro panamericano a casa”, expresó la campeona tras su consagración en Santiago, todavía con la emoción a flor de piel. Para Stefany, el título no solo representó una victoria deportiva, sino también la confirmación de un proceso que viene construyendo con disciplina y constancia, y que la mantiene como referente continental en la prueba del kilómetro.

🎙️Palabras de la campeona panamericana del kilómetro Stefany Cuadrado pic.twitter.com/5EYbq8gFmj — Federación Colombiana de Ciclismo (@fedeciclismocol) February 22, 2026

La ciclista también quiso reconocer el respaldo que la ha acompañado en su camino. “Le agradezco a la Federación, a mi equipo El Orgullo Paísa, al Comité Olímpico y, obviamente, al programa 10 de 10 con la Fundación Mariana Pajón y la Fundación Fraternidad Medellín”, señaló, subrayando la importancia del trabajo colectivo detrás de un logro que volvió a poner a Colombia en lo más alto del Panamericano de Pista.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador