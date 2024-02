El milagro de Costa de Marfil, campeón de la Copa África: así fue su asombrosa campaña

Los jugadores de Costa de Marfil celebran su triunfo en la final de la Copa Africana de Naciones. Foto: EFE - LEGNAN KOULA

El fútbol nunca deja de maravillarnos. Y Costa de Marfil acaba de entregar una nueva historia inolvidable para los amantes del balompié, con el título que alcanzó en la Copa Africana de Naciones este domingo.

Los elefantes, con una épica pocas veces contada así, derrotaron en la final del campeonato 2-1 a Nigeria, gracias a los goles de Franck Kessié, que empató el juego en el minuto 62, y de Sébastien Haller, que anotó el tanto definitivo al minuto 81.

Sin embargo, no fue la anotación casi in extremis lo que convirtió el título de la selección anaranjada en un campeonato inolvidable, fue su historia a lo largo del torneo. Costa de Marfil tocó fondo, fue goleada, perdió el rumbo y se quedó sin capitán. No obstante, siempre estuvo viva en el torneo y a eso se aferró para lograr su tercera Copa Africana de Naciones.

🏆 ¡Costa de Marfil campeón de la Copa Africana de Naciones!



🇮🇪 Los dirigidos por Emerse Faé vencieron 2-1 a Nigeria y lograron el 3° título en su historia (1992 y 2015).



🔥 ¡Hazaña de los 'Elefantes' tras casi quedar eliminados en la fase de grupos y cambiar de DT en plena… pic.twitter.com/HfAj4yNvOx — Samuel Vargas (@SVargasOK) February 11, 2024

La inolvidable campaña de los Elefantes

Costa de Marfil, por muy poco, logró meterse a los octavos de final del torneo. Tras una primera fase para el olvido, los Elefantes pasaron de ronda como el cuarto mejor tercero del torneo. En la primera ronda, ganaron un partido y perdieron dos; uno, contra Nigeria, el rival que terminarían venciendo en la final, y el segundo fue contra Guinea Ecuatorial, una goleada por 4-0 que movió los cimientos de la selección.

A pesar de la clasificación, por los pelos, la goleada fue tan humillante que provocó el inmediato despido del entrenador, Jean-Louis Gasset, en plena competencia.

La intención de la selección africana era que asumiera el cargo Hervé Renard, actualmente en la selección femenina de Francia, pero las europeas no aceptaron prestar al estratega. En medio del caos, asumió el cargo Emerse Faé, el asistente técnico del entrenador despedido, un movimiento que terminaría, de forma imprevisible, con el título continental para Costa de Marfil.

Ronda a ronda los marfileños empezaron a consolidarse como equipo. En octavos eliminaron a uno de los grandes favoritos, Senegal, en penaltis; en cuartos, sacaron a Malí; en semifinales, le ganaron a la República Democrática del Congo, y en la final se llevaron el título contra la poderosa Nigeria.

El título marfileño quedará para la historia. Un relato inolvidable, un renacimiento de las cenizas. Justo cuando nadie lo esperaba, Costa de Marfil le dio una vuelta a las probabilidades. Así ganaron la Copa África y se metieron en el corazón de los aficionados del fútbol a nivel mundial.

Los goles que le dieron el título a Costa de Marfil: video

🔥🇨🇮 FRANCK KESSIE DE CABEZA EMPATA LA FINAL DE LA COPA AFRICANA!



Y Drogbá en la tribuna se vuelve loco. Lo cual nos hace felices a nosotros!pic.twitter.com/K9NAX9bHRS — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) February 11, 2024

🔥🔥🔥🇨🇮🇨🇮🇨🇮 ¡GOLAZO DE HALLER PARA DAR VUELTA LA FINAL DE LA COPA AFRICANA!



Tras un gran desborde de Adingra, el delantero del Dortmund pone el 2-1 ante Nigeria. Locura total!pic.twitter.com/YeIuDzgPWu — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) February 11, 2024

