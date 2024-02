Rodrigo Contreras rompió todos los pronósticos: es el campeón del Tour Colombia 2024

El podio del Tour Colombia: el colombiano Rodrigo Contreras (cent.) de NU Colombia, primer lugar; el ecuatoriano Richard Carapaz (izq.) de EF Education Easypost, segundo lugar, y el ecuatoriano Jhonatan Caicedo de Petrolike, tercer lugar. Foto: EFE - Carlos Ortega

¡Rodrigo Contreras es el campeón del Tour Colombia 2024! El de Villapinzón se quedó con la corona en la cuarta edición de la competencia y rompió todos los pronósticos; consiguió el triunfo más importante de su carrera y consolidó una hazaña inolvidable.

Campeón panamericano, centroamericano y sudamericano, hasta este domingo Contreras nunca había ganado una carrera de esta envergadura. Antes de que empezará el Tour Colombia, de hecho, no estaba en la lista de favoritos. Sin embargo, desde que el pedalista del NU Bank se subió al primer lugar de la general, en la tercera etapa, nunca soltó el liderato. Se mantuvo primero a pesar de cualquier circunstancia adversa y así hizo historia.

Un día inolvidable para Rodrigo Contreras

El cundinamarqués llegaba al último día, la definición en el Parque Nacional, como líder de la clasificación general y con la amenaza de los favoritos, especialmente Richard Carapaz y Egan Bernal (dos campeones de grandes vueltas), que lo atacaron hasta el final, aunque no lograron desbancarlo.

Rodrigo Contreras corrió con inteligencia y mucha paciencia, sin desesperarse ante el riesgo de perder la punta. No se le fue la cabeza cuando Richard Carapaz salió en solitario por el triunfo y tampoco cuando Egan Bernal, acompañado de Javier Jamaica y a 70 km. de la meta, buscó una fuga lejana, que estuvo a 30 km. de conseguir el triunfo. El campeón corrió a su ritmo, sereno, y venció a los titanes.

Contreras resistió los embates en la montaña y, en Patios, igualó a sus contrincantes. A la altura de La Calera, en plena bajada y camino al Parque Nacional en el centro de Bogotá, la carrera ya estaba sentenciada. Se sabía que ya había campeón.

En el esprint final, un mano a mano espectacular entre los pedalistas protagonistas de la carrera, Jonathan Pacora Restrepo fue el ganador del día tras una definición en velocidad apasionante.

Es la victoria más importante de la carrera de Rodrigo Contreras. Es la primera vez en la historia del Tour Colombia que la competencia no la gana un ciclista del World Tour, lo que da dimensión de la envergadura del triunfo del de Villapinzón.

Rodrigo Contreras 🇨🇴 (@EquipoNu) es el FLAMANTE CAMPEÓN del Tour Colombia 2024. Un equipo que se estrena en el calendario con un TÍTULO SOÑADO ante nombres World Tour que venían con nóminas poderosas en todos los sentidos.



Las palabras del campeón Rodrigo Contreras

Tras su campeonato, Rodrigo Contreras habló de su victoria. “Fue un día muy difícil. Íbamos muy rápido. Los World Tour querían sacarme como fuera de la carrera. Pero, mi equipo fue fundamental. Carapaz me atacó desde el principio, pero no me desesperé y logré mantenerme en pie”, dijo el pedalista

“Estoy feliz de ganar esta carrera. Tenía esa expectativa y la esperanza de lograrlo”, explicó el ciclista de 29 años.

“Es un triunfo histórico para mí y para Colombia. Pudimos ganarles a los equipos de afuera. Eso demuestra que acá también hay nivel”, finalizó el campeón del Tour Colombia.

