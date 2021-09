Según informó el periódico New York Times, Ronnie Brunswijk fue un guerrillero y narcotraficante. Ahora es el vicepresidente de Surinam, país que se ubica al norte de Suramérica y cuyo fútbol compite en la Concacaf.

Le puede interesar: más información deportiva

Brunswijk, de quien informan otros medios que es padre de 50 hijos, que fue ladrón de bancos y propietario de una mina de oro, debutó como futbolista profesional a sus 60 años con el equipo del que es el dueño: Inter Moengotapoe.

El Inter Moengotapoe perdió por goleada (6-0) contra el Olimpia de Honduras el partido de ida de los octavos de final de la Liga de la Concacaf.

(Falcao comenzó a rugir rápido con el Rayo Vallecano)

La abultada derrota no pareció importarle mucho a Ronnie Brunswijk, a quien después del encuentro se le vio en un video repartiendo video en un vestuario. Por su pasado judicial, el vicepresidente de Surinam no podría disputar el partido de vuelta, pues no puede salir de dicho país.