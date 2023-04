El regreso de Luis Díaz

Luis Díaz es una de las figuras de Liverpool que más extrañó Jurgen Klopp esta temporada. Foto: Getty Images

Desde el 9 de octubre de 2022 no veíamos a Luis Díaz en las canchas. Fueron más de seis meses de ausencia en un club que lo extrañó; y si bien la responsabilidad de encontrar el renacimiento del Liverpool no recae en él, su regreso sí podría significar un alza para los dirigidos por Jurgen Klopp, que no han encontrado su mejor versión a lo largo de la temporada y tienen al equipo eliminado de Champions y fuera de los cupos para torneos continentales.

“Está 100 % listo y entrenando; ahora tiene que volver a integrarse. Estará en la convocatoria de este fin de semana si no pasa nada raro”, fueron las palabras de Klopp la semana pasada, confirmando así que hoy, en el juego contra Leeds por la fecha 31 de la Premier League, Luis Díaz podrá retornar a la competencia.

Vuelven el regate, la finta, el enganche... vuelve el fútbol de barrio, de playa, el fútbol de Latinoamérica. Tal vez esos chispazos de alegría, de carnaval, eran los que hacían falta. Menos traje de gala y más informalidad. Medias abajo, baile y osadía. Eso tiene Díaz, y eso le falta a Liverpool, que está plagado de caras largas y ceños fruncidos porque no se dan los resultados. Vuelve el guajiro para recordar en territorio inglés que se puede dejar el protocolo, que se puede romper con lo normativo y sacar bajo la manga un as para sorprender al rival.

Mire: Por violencia de la barra se suspendió el clásico entre Nacional y América

“Es como tener a un nuevo jugador. Pero es un jugador que está asentado, está mejorando su inglés y está mucho más cómodo con todo. Estamos muy felices de que esté de vuelta, es un soplo de aire fresco. Siempre está con una sonrisa en la boca y ahora tenemos que ver cómo tenerle de vuelta poco a poco”, aseguró el entrenador alemán sobre las impresiones que da el colombiano en los entrenamientos, dando cuenta de su compromiso, pues, mientras se recuperaba de su lesión en una rodilla, estuvo mejorando su inglés y afinando los movimientos que lo destacaron antes de su larga ausencia.

Más: Video: mire la asistencia de Linda Caicedo en su partido con Real Madrid

Aquí hay emoción por su regreso, pero allá hay mesura y un llamado a dejar la ansiedad de lado, pues una pausa de seis meses deriva en un proceso lento y cuidadoso para, uno, no recaer en la lesión, y dos, recuperar el ritmo y las condiciones con las que venía jugando al comienzo de la temporada: “Estuvo fuera mucho tiempo, no era su temporada hasta ahora. Pero está absolutamente bien, no perdió sus habilidades; eso es bueno, pero, como dije, tenemos que ver cómo, paso a paso, podemos traerlo de vuelta al equipo”, recalcó Klopp.

De igual forma, el periodista Neil Jones, en una columna compartida por el medio Anfield Watch, dijo: “Sería injusto, después de una ausencia tan larga, esperar milagros de inmediato, pero sin duda la presencia de Luis Díaz debería ayudar al Liverpool en su búsqueda de un final positivo para una campaña por lo demás negativa. Le quedan varios partidos de la Premier League, cinco de ellos en Anfield y solo dos contra equipos que están entre los ocho primeros. En teoría, debería haber oportunidades de recuperar terreno en las últimas semanas”.

También: Secretario de gobierno de Medellín: “Esta batalla campal fue culpa de Nacional”

En caso de tener continuidad, Díaz podría disputar, además del juego contra Leeds, los partidos restantes en la Premier: Nottingham Forest, West Ham, Tottenham, Fulham, Brentford, Leicester, Aston Villa y Southampton.

Desde su llegada a Liverpool, en 2021, Luis Díaz registra 35 partidos jugados, 21 de ellos por Premier League, y ocho goles anotados, siete de ellos en este torneo.

A esta fecha 31, que se cierra hoy con el juego de los Reds, Liverpool llega en la octava posición con 44 unidades, producto de 12 victorias, ocho empates y nueve derrotas, con 50 goles a favor y 35 en contra.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador