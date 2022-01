Eliminatorias suramericanas: sin margen de error

Así va la eliminatoria. Foto: El Espectador

Este jueves comienza la jornada 15 de la eliminatoria suramericana camino al Mundial de Catar 2022. En el estadio Rodrigo Paz Delgado, de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, Ecuador abre la fecha recibiendo a Brasil (4:00 p.m., Caracol Sports). La selección que dirige el argentino Gustavo Alfaro busca un triunfo que la deje a un paso de la clasificación, pues acumula 23 unidades. Tarea difícil contra el combinado que es líder, ya tiene su tiquete para la máxima cita del fútbol y aún no ha perdido.

“Me gustaría clasificar a lo grande, ganándole a Brasil”, dijo Alfaro, quien probablemente alineará como arquero titular al reciente refuerzo de Deportes Tolima, Alexánder Domínguez, y sufrió para armar la convocatoria por los quince jugadores que contrajeron covid-19 en el último mes. Además, porque el volante Ángel Mena está lesionado. Sin embargo, enfrentará a un Brasil que no tendrá a su máxima figura, Neymar, por lesión, ni a Lucas Paquetá y Fabinho, por suspensión.

Los que no tienen margen de error son Paraguay y Uruguay, que se enfrentan en el estadio General Pablo Rojas, en Asunción (6:00 p.m.), con la obligación de triunfar. El conjunto guaraní, que tiene trece puntos, deberá ganar los cuatro partidos restantes para llegar a 25 y soñar con al menos ubicarse en la quinta posición, la del repechaje. Si pierde este jueves, queda eliminado. La celeste, por su parte, tiene 16 y el próximo martes recibirá a Venezuela. Para ilusionarse con la clasificación directa, necesita ganar ambos encuentros.

La selección charrúa tendrá el debut oficial de Diego Alonso, técnico que reemplaza al histórico Óscar Washington Tabárez y conoce el fútbol paraguayo, pues dirigió a Olimpia y Guaraní. Cuenta con todas sus figuras disponibles, mientras que el argentino Guillermo Barros Schelotto no tendrá a Jesús Medina, pero sí a la nueva promesa Julio Enciso, de Libertad, de 17 años.

Otra selección urgida de tres puntos es Chile, que tiene 16 unidades y, como estrategia para vencer a Argentina jugará por primera vez en la eliminatoria en el estadio Zorros del Desierto, casa de Cobreloa, cerca al desierto de Calama, a 2.400 metros de altura. El conjunto del uruguayo Martín Lasarte debe ganar este jueves y el próximo martes en la altura de La Paz, para continuar con aspiraciones sólidas de clasificación directa a Catar. Si pierde o iguala contra la albiceleste, que ya está clasificada y no contará con Lionel Messi, quedará prácticamente luchando solo por el repechaje.

En Chile no jugará uno de sus referentes, Arturo Vidal, suspendido por la agresión a un futbolista ecuatoriano en la jornada anterior. Tampoco el lateral Mauricio Isla, el central Francisco Sierralta y el delantero Jean Meneses, por covid-19. Por el virus, en Argentina no estará Guido Rodríguez. Y por lesión, Joaquín Correa y Cristian Romero no disputarán el encuentro.

Este viernes, Venezuela vs. Bolivia (5:00 p.m.) y Colombia vs. Perú (4:00 p.m.). La selección de Reinaldo Rueda no anota hace cinco partidos. Es imperiosa la necesidad de que aparezcan nuevamentes los goles para conseguir un triunfo y no salir de la zona de clasificación directa. Si se empata o se pierde, el panorama se complica, pues el próximo rival es Argentina, el martes en condición de visitante. Colombia, sin Juan Fernando Quintero, Duván Zapata y Luis Muriel, por lesión, por una victoria que es obligatoria. James, Falcao y Luis Díaz, a brillar. Tiempo de definiciones.