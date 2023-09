En Inglaterra, las subcampeonas del mundo reclaman a su federación por falta de pagos

Inglaterra, que perdió en la final contra España, dejó en el camino a Colombia en los cuartos de final del Mundial Femenino. Foto: EFE - BIANCA DE MARCHI

Luego del mundial femenino, España, las campeonas del mundo, no fue la única federación envuelta en polémica por las discrepancias con sus jugadores.

Inglaterra, las subcampeonas del mundo, también están en medio de una disputa, aunque piramente económica, pues en este caso no hubo ningún caso de abus sexual.

Mire: No solo fue el beso: Rubiales, el escandaloso expresidente del fútbol español

Resulta que las futbolistas de la selección inglesa aún no han llegado a un acuerdo con la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) por el reparto de primas en los campeonatos internacionales.

Las jugadoras de Inglaterra mostraron su descontento antes del comienzo del Mundial, en el que llegaron a la final que perdieron con España, porque la FA decidió no darles ningún tipo de bonus por su actuación en el torneo.

También: 24 grand slams y homenaje al “24″: Djokovic y su tributo a Kobe Bryant en el US Open

De este modo, el único incentivo que recibirían serían las primas de la FIFA, que se entregarían directamente a cada jugadora en función de hasta qué ronda de la Copa del Mundo llegasen.

Las futbolistas decidieron no llevar a cabo ninguna acción durante el torneo, para no enturbiar el ambiente, pero no quedaron conformes con la FA, de la cual esperaban un incentivo adicional por su rendimiento.

Más: Djokovic vuelve a ser el número uno del mundo: actualizaron ránking de la ATP

Ahora, a diez días de comenzar la disputa de la Liga de Naciones, las jugadoras han vuelto a presionar a la FA para que tome una decisión.

Según Sky Sports, no hay peligro de huelga ni de plantón de las futbolistas, pero sí se demanda una acción de cara a este torneo que da acceso a los Juegos Olímpicos del año que viene en París.

Inglaterra comenzará esta Liga de Naciones el próximo 22 de septiembre contra Escocia. Las ‘Leonesas’ han quedado encuadradas en su grupo con Escocia, Holanda y Bélgica.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador