EN VIVO | Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach: partido de Luis Díaz en Bundesliga

Harry Kane celebrando el 1-1 durante el partido entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich por la Bundesliga el sábado 28 de febrero de 2026. Foto: AFP - INA FASSBENDER

Bayern Múnich quiere ser campeón de Alemania más pronto que tarde. El club de Luis Díaz viene de ganarle 2-1 a su eterno rival y más inmediato perseguidor en la Bundesliga, Borussia Dortmund. Un triunfo que significó poner tierra de por medio entre ambos equipos en la tabla de posiciones.

Exactamente 11 puntos que aunque aún matemáticamente son remontables, se presumen muy poco probables de alcanzar en 10 fechas que le quedan al torneo. Mucho más teniendo en cuenta el gran estado de forma de Bayern, que, salvo contadas excepciones, siempre ha sido superior a sus rivales.

Aunque Luis Díaz no se destacó en “Der Klassiker”, el colombiano sigue siendo pieza fundamental para Vincent Kompany y su espectacular cuota goleadora hace pensar a más de uno que hoy vuelve a anotar en el marcador. Habrá que ver cuál será la propuesta del visitante para contrarrestar a los bavaros.

Este es el minuto a minuto de Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach

