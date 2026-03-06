Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial
En VivoActualizado hace 5 minutos

EN VIVO | Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach: partido de Luis Díaz en Bundesliga

El gigante de Baviera quiere mantener los 11 puntos de ventaja sobre su perseguidor en la Bundesliga, Borussia Dortmund, y acercarse al título de liga.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
06 de marzo de 2026 - 06:46 p. m.

Actualizaciones clave

Harry Kane celebrando el 1-1 durante el partido entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich por la Bundesliga el sábado 28 de febrero de 2026.
Harry Kane celebrando el 1-1 durante el partido entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich por la Bundesliga el sábado 28 de febrero de 2026.
Foto: AFP - INA FASSBENDER
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Bayern Múnich quiere ser campeón de Alemania más pronto que tarde. El club de Luis Díaz viene de ganarle 2-1 a su eterno rival y más inmediato perseguidor en la Bundesliga, Borussia Dortmund. Un triunfo que significó poner tierra de por medio entre ambos equipos en la tabla de posiciones.

Exactamente 11 puntos que aunque aún matemáticamente son remontables, se presumen muy poco probables de alcanzar en 10 fechas que le quedan al torneo. Mucho más teniendo en cuenta el gran estado de forma de Bayern, que, salvo contadas excepciones, siempre ha sido superior a sus rivales.

Aunque Luis Díaz no se destacó en “Der Klassiker”, el colombiano sigue siendo pieza fundamental para Vincent Kompany y su espectacular cuota goleadora hace pensar a más de uno que hoy vuelve a anotar en el marcador. Habrá que ver cuál será la propuesta del visitante para contrarrestar a los bavaros.

Este es el minuto a minuto de Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach

Actualización claveHace 5 horas

Luis Díaz es titular

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Luis Díaz

Luis Díaz en Bayern

Luis Díaz en Bayern Múnich

Luis Díaz en Bundesliga

Bayern en Bundesliga

Luis Díaz en Alemania

Bayern Múnich en Bundesliga

Bundesliga

Bayern hoy

Bayern Múnich hoy

Bayern vs

Bayern Múnich vs

Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach

Bayern Múnich - Borussia Mönchengladbach

cuánto va Bayern

cuánto va Bayern Múnich

Bayern partido

Bayern Múnich partido

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

Actualizaciones clave

El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.