Gol y asistencia de Luis Díaz para poner en ventaja a Bayern Múnich en la Bundesliga: video

Luis Díaz no para de anotar en Alemania. El colombiano de 29 años saltó al campo de juego como titular con Bayern Múnich para enfrentar a Borussia Mönchengladbach en un partido válido por la fecha 25 de la Bundesliga. No obstante, esta vez no está acompañado por los habituales titulares.

Harry Kane, ausente hasta en el banco de suplentes, y Michael Olise, entre los emergentes, le dejaron toda la responsabilidad del ataque al guajiro. Este, sin hacerse menos ante la situación, anotó el primer gol del partido luego de un gran pase de León Goretzka, quien lo dejó de frente a la portería rival.

Sin dejarla caer, Díaz recepcionó el esférico y pateó fuerte al arco para anotar su décimo cuarto tanto en la Bundesliga. Lucho es el segundo mayor artillero de Bayern solo por detrás de Harry Kane, quien ha hecho 30 dianas en la liga doméstica y quien desde que llegó promedia más de un gol por partido.

Gol y asistencia de Luis Díaz

Sin embargo, no conforme con eso, en el único minuto de adición del primer tiempo el colombiano asistió a Konrad Laimer. El lateral derecho del equipo bávaro llegó hasta el área de Borussia Mönchengladbach para marcar el 2-0.

Con esto, el “7″ de la selección de Colombia completa 11 asistencias y 25 contribuciones de gol (goles+asistencias) en la Bundesliga. Números de escándalo para ser apenas su primera temporada en el gigante de Baviera.

Habrá que esperar que le depara el segundo tiempo a Lucho y si registra un gol o asistencia más en sus estadísticas. No olvide seguir el en vivo de este partido a través de la sección deportiva de El Espectador.

