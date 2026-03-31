Escándalo en el fútbol argentino: “Chiqui” Tapia, acusado formalmente de evasión fiscal

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, y Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Foto: FIFA

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Un juez argentino acusó formalmente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y a otros dirigentes de la entidad que rige a la selección campeona del mundo por evasión fiscal, en un fallo divulgado el lunes.

La imputación ocurre en medio de denuncias de la AFA contra el gobierno ultraliberal de Javier Milei, al que señala de promover una persecución judicial en contra de la entidad, una de las más poderosas del mundo futbolístico.

La justicia dispuso el procesamiento de Tapia por “apropiación indebida de tributos” y “apropiación indebida de recursos de la seguridad social”. Le impuso además un embargo por 350 millones de pesos (unos 250 mil dólares).

El juez también mantuvo la prohibición de salida del país de Tapia, lo que pone en duda su presencia en el Mundial de Norteamérica 2026, en el que Argentina defenderá el título conseguido en Catar en 2022.

La AFA como ente jurídico también fue procesada y embargada por esos delitos y lo mismo dispuso el juez Diego Amarante para otros cuatro dirigentes del organismo, entre ellos la mano derecha de Tapia, el tesorero Pablo Toviggino.

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El fallo responde a una denuncia penal del ente de recaudación fiscal ARCA que acusó a la AFA y sus directivos por retenciones indebidas y falta de pago de impuestos y aportes a la seguridad social por unos 19.000 millones de pesos (unos 13 millones de dólares).

“Patrón de conducta”

Para el magistrado, de lo informado por el fisco y por la gerencia de la entidad futbolística “se desprende la existencia de un patrón de conducta sistemático y deliberado orientado a la postergación del ingreso de los tributos retenidos” por parte de los acusados.

Tapia y los otros cuatro imputados comparecieron el 12 de marzo ante el juez de la causa.

La AFA afirmó que las deudas son inexistentes y adjudicó la causa a presiones del gobierno de Milei, fuerte crítico de la actual cúpula de la AFA.

El presidente argentino impulsa la conversión de los clubes de fútbol de entidades sin fines de lucro a sociedades anónimas deportivas, un modelo resistido por los equipos e incompatible con los estatutos de la AFA.

Los clubes suspendieron la novena fecha del torneo Apertura 2026 de primera división, que debía jugarse entre el 5 y el 8 de marzo, en solidaridad con los denunciados.

Además de esta causa, el poderoso organismo futbolístico presidido por Tapia desde 2017 es investigado por lavado de dinero, un caso por el que la organización fue allanada en diciembre pasado para investigar sus negocios con una financiera privada.

Tapia también es criticado por numerosos sectores de la afición y la prensa por el formato del torneo local y por diversas decisiones arbitrales favorables al club que presidió antes de asumir la AFA, Barracas Central.

El equipo, que juega en primera división, ahora es dirigido por su hijo.

En la previa del amistoso que la selección de Argentina disputó con Mauritania el viernes, Tapia fue silbado y abucheado por muchos de los asistentes a La Bombonera.

El directivo suele recibir cánticos en su contra en buena parte de los partidos de la liga local.

En la última semana se sumaron críticas a la AFA por el bajo nivel futbolístico de los rivales conseguidos para los amistosos de esta fecha FIFA (Mauritania y Zambia), tras la suspensión por la guerra en Oriente Medio de la Finalissima contra España.

Desde su coronación en Catar, la Albiceleste de Lionel Messi no ha enfrentado a rivales europeos.

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