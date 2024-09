“Estoy encantado con James, pero elijo a los mejores para ganar”: Íñigo Pérez

El centrocampista colombiano del Rayo Vallecano James Rodríguez, en el banquillo antes del partido de LaLiga EA Sports que enfrenta a su equipo contra el Atlético de Madrid en el Estadio de Vallecas en Madrid este domingo. Foto: EFE - Kiko Huesca

Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, no quiso dar detalles sobre cómo se produjo la llegada de James Rodríguez al equipo, solo dijo que no se inmiscuye en los fichajes que hace el club, y reiteró que, pese a que hasta el momento el colombiano está teniendo pocos minutos, está “encantado” con él.

James Rodríguez debutó con el Rayo hace tres jornadas frente a Osasuna. Disputó diez minutos en la segunda parte. Después, frente al Atlético, volvió a ser suplente y saltó al césped en el minuto 72.

La última jornada, contra el Girona en Montilivi, fue suplente, estuvo en el banquillo y no jugó.

”No sufro porque me preguntéis por James. Luego yo tengo la fortuna o no de no vivir en un mundo virtual donde no leo nada. Sí me llegan cosas porque al final te llegan porque la familia se preocupa y no quieres que te llegue de esa forma, pero no sufro nada”, dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

Preguntado sobre la llegada de James al Rayo, el técnico navarro no quiso dar detalles, aunque dejó claro que se fía plenamente de la dirección deportiva que lidera David Cobeño.

”Soy un entrenador que no se inmiscuye en los fichajes porque hay personas del club que lo están haciendo muy bien y me centro en mi faceta de transformar a los jugadores para llegar a su nivel. En el caso de James me gusta. Es un gran futbolista de gran nivel, el mejor de la Copa América. Estoy encantando de que esté, pero pienso que viene de una larga inactividad y elijo a los mejores para ganar cada partido”, confesó.

”Yo intento mantener el contacto con los jugadores y ser cercano, sobre todo en los entrenamientos y las decisiones deportivas. Cuando termina el entrenamiento, al que tienen que venir como si fuera un partido, saben que estoy abierto a todos los jugadores. Hemos tenido a dos colombianos, Falcao y James. Con Falcao me encontré un verdadero profesional, muy humano y sencillo. Y con James, otro jugador de élite, pero que es una persona muy normal y sencilla”, concluyó.

Rayo y Leganés disputan en Vallecas un derbi madrileño para el que la afición local tiene la ilusión de ver sobre el césped al colombiano James Rodríguez, aunque no se sabe si como titular, y el conjunto visitante espera reencontrarse con la victoria tras cinco jornadas sin sumar de tres.

El equipo vallecano afronta el partido en un buen momento deportivo tras sumar tres jornadas sin perder resumidas en una victoria ante Osasuna y dos empates contra Atlético de Madrid y Girona, dos equipos de Champions.

La duda reside en si James Rodríguez tendrá minutos después de quedarse sin jugar en Girona. La afición quiere verlo de titular, aunque parece poco probable que sea ante el Leganés.

Hora: 9:15 a.m.

TV: ESPN

