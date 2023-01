“Los compañeros de Messi no van a ganar nada más”, Ibrahimovic sobre Argentina

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic en una entrevista con el canal francés France Inter. Foto: France Inter

En una entrevista con el medio francés France Inter, el siempre polémico Zlatan Ibrahimovic habló sobre las sensaciones que le dejó el Mundial de Catar 2022 y especialmente la imagen de Argentina, la selección campeona. El veterano delantero del Milan elogió a Lionel Messi por consolidar su estatus como el mejor futbolista de todos los tiempos y cree que los compañeros de equipo del ícono han demostrado que no ganarán nada más.

La albiceleste ganó la Copa del Mundo por tercera vez en su historia, 36 años después de que Diego Maradona levantara el trofeo en México 1986. Messi fue la estrella del torneo, anotó siete goles y produjo una serie de momentos heroicos que lo llevaron a ganarse un lugar en la historia del fútbol mundial. Sin embargo, la selección fue criticada por sus controversiales celebraciones durante la última fase del torneo.

Ibrahimovic piensa que los compañeros de equipo de Messi han demostrado que sin él no ganarán nada más. “Estoy preocupado por los otros jugadores de Argentina porque no van a ganar nada más. Messi lo ha ganado todo y será recordado. Pero el resto, que se portó mal, eso no lo podemos respetar”, dijo el delantero de 41 años.

“Esto viene de mí como jugador de fútbol profesional de alto nivel. Para mí, es una señal de que ganarán una vez y no volverán a ganar, porque uno no gana así”, agregó.

La mayoría de estos conceptos tienen que ver con el comportamiento del Emiliano el ‘Dibu’ Martínez. El guardameta de la Scaloneta hizo todo lo posible para desconcentrar a los jugadores de Francia en la tanda de penales de la final en el estadio Icónico de Lusail y el luego hizo un gesto grosero al celebrar la conquista del premio Guante de Oro.

Por último, Zlatan se lamentó por Kylian Mbappé: “Lo siento por él, porque marcar cuatro goles en una final y no ganarla es muy triste. Pero ya ganó un Mundial y va a ganar otro”, culminó.

