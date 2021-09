Falcao, tras su gol con Rayo Vallecano: “Soñaba con saltar y poder marcar”

Radamel Falcao tardó diez minutos en estrenarse como goleador en el Rayo Vallecano, firmando el tercero de su equipo en el triunfo ante el Getafe en Vallecas (3-0), en un momento en el que hizo realidad sueño de marcar en su regreso a España y se lo dedicó a su familia.

“Estoy muy contento y agradecido al cuerpo técnico, a mis compañeros y al público que nos ha apoyado en el partido. Se lo dedico a mi familia y doy gracias a dios por esta oportunidad”, dijo en Movistar+ tras su regreso casi ocho años después al fútbol español.

⚡️ ¡Finaaaaaaaaaaal en Vallecas! (3-0)

Enorme partido del Rayo para sumar la segunda victoria en casa.

“Soñaba con poder saltar y marcar. Realmente mis compañeros me han dado mucho ánimo, me he sentido muy a gusto. Ahora ya hay que trabajar para el próximo partido”, añadió el colombiano que, por quinta vez, anota en un debut.

Con la victoria 3-0 sobre Getafe, Rayo Vallecano se ubica parcialmente en la séptima posición de LaLiga con siete unidades, tres menos que el Real, el Atlético de Madrid y el Valencia, equipos que comparten la punta del campeonato español.