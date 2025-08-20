Fenerbahçe y Benfica empataron 0-0 en Champions: Ríos y Durán tuvieron minutos

En un partido cerrado en Turquía, Fenerbahçe y Benfica igualaron sin goles en la ida de los playoffs de la Champions League. Richard Ríos fue titular en el medio campo portugués y Jhon Jader Durán arrancó en ataque con los turcos. La clasificación se definirá en Lisboa. Foto: EFE - ERDEM SAHIN

Fenerbahçe y Benfica firmaron un empate sin goles en Estambul en el juego de ida del playoff de la Champions League. El duelo, disputado en un ambiente cargado de expectativa, dejó todo abierto para la definición en Lisboa, donde se conocerá el clasificado a la fase de grupos. Pese al marco y la tensión competitiva, ninguno de los dos equipos logró romper la igualdad.

El primer tiempo se caracterizó por la prudencia y el respeto mutuo. Benfica tuvo más posesión de la pelota, con Richard Ríos como pieza activa en el arranque, aunque sin profundidad real en el área rival. Fenerbahçe, por su parte, apostó a esperar y buscar transiciones rápidas, pero apenas inquietó al arquero Trubin en un par de ocasiones. El descanso llegó tras 45 minutos, con apenas algunos remates desviados y sin mayores emociones.

La segunda parte mostró otra cara. El equipo turco salió con mayor decisión y empujado por su afición se instaló en campo rival. Benfica respondió con intentos aislados, pero el partido cambió en el minuto 71: Florentino Luís recibió la segunda amarilla en cuestión de minutos y dejó a los portugueses con diez hombres. Desde ese momento, la iniciativa quedó del lado local.

Fenerbahçe se lanzó por el triunfo y encontró la acción más clara a través de Youssef En-Nesyri, quien marcó en el minuto 81. Sin embargo, la ilusión de la ventaja se desvaneció rápidamente cuando el juez anuló el gol por fuera de juego. El asedio turco continuó hasta el final, pero la defensa del Benfica resistió con orden y oficio para mantener el cero.

El tramo final fue un monólogo del cuadro dirigido por José Mourinho, que acumuló centros y aproximaciones en el área rival. Benfica, con un hombre menos, aguantó replegado y logró sostener el resultado gracias al trabajo defensivo y a la seguridad de su arquero Trubin, figura en los pocos remates que exigieron intervención. El pitazo final dejó la sensación de que Fenerbahçe dejó escapar una oportunidad de oro en su estadio.

Con este 0-0, la serie queda completamente abierta. El pase a la fase de grupos se definirá en Lisboa, donde el Benfica buscará imponer su localía y el Fenerbahçe intentará dar el golpe de visitante. El margen es mínimo y cualquier detalle puede marcar la diferencia en una eliminatoria que se anticipa igual de cerrada en el segundo capítulo.

