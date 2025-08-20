Juan Sebastián Molano llegó tercero en la primera etapa del Tour Renewi: video

El colombiano del UAE Emirates se abrió paso para rematar tercero en la llegada a Breskens, solo superado por los belgas Tim Merlier y Arnaud De Lie. Foto: EFE - Javier Lizón

El arranque del Renewi Tour 2025 tuvo de todo: viento, abanicos, caídas y ataques que amenazaron con romper la calma de un terreno totalmente llano. Al final, como suele ocurrir en Holanda, mandó la velocidad pura y allí Juan Sebastián Molano volvió a demostrar que está para pelear de tú a tú con los mejores esprinters del pelotón.

En la meta de Breskens, el colombiano del UAE Emirates-XRG cruzó tercero, detrás de dos pesos pesados de casa: Tim Merlier, vigente campeón de Europa, y Arnaud De Lie. El belga Merlier fue el más fuerte, respaldado por un tren impecable del Soudal-Quick Step, pero Molano se mantuvo en la pelea y alcanzó un tercer puesto destacado.

La jornada de 182,6 kilómetros entre Terneuzen y Breskens estuvo marcada por cortes constantes y caídas, una de ellas a falta de cinco kilómetros que involucró a hombres rápidos como Olav Kooij y Sam Welsford. UAE supo mantenerse adelante en todo momento y Molano, con la ayuda de Rui Oliveira, se libró de los incidentes para llegar con fuerza al embalaje final.

El colombiano lanzó su sprint desde atrás, sin un lanzamiento perfecto, pero con la potencia suficiente para batir a nombres como Biniam Girmay y su compatriota Fernando Gaviria, que también se dejaron ver en el top 10. Su tercer lugar confirma que atraviesa un buen estado de forma y que su equipo confía en él para rematar en las llegadas masivas.

Molano ya ha demostrado en varias ocasiones que no necesita grandes trenes para pelear finales. Su experiencia en las grandes vueltas y su instinto le permiten moverse con inteligencia en los sprints más caóticos. El podio en esta primera etapa no solo le da confianza, sino que también lo coloca en una buena posición para lo que resta del Renewi Tour, que todavía guarda varias oportunidades para velocistas.

La segunda etapa, entre Blankenberge y Ardooie, vuelve a ser terreno plano. Otra cita para que los embaladores repitan la batalla y para que Molano, con los deberes bien hechos en la apertura, siga buscando su momento de gloria.

