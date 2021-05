Fernando Morientes: “James no ha pasado sin pena ni gloria por el Real Madrid”

Uno de los delanteros históricos de España, habla del regreso del fútbol en ese país y la participación de los jugadores colombianos en LaLiga, que se reanuda este jueves con el clásico Sevilla vs. Betis.

Con el clásico andaluz entre Sevilla y Betis (3:00 p.m., por ESPN y DirecTV) regresa hoy LaLiga española de fútbol, suspendida desde el 12 de marzo como consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Hasta el 19 de julio se disputarán once jornadas para terminar la temporada 2019-2020. Serán 110 partidos en los que se definirá el título entre el líder Barcelona, que tiene 58 puntos, y el Real Madrid, que lo escolta con 56.

Ya muy lejos están Sevilla (47), Real Sociedad (46), Getafe (46) y Atlético de Madrid (45), que pelean los otros cupos a la próxima Liga de Campeones de Europa.

James Rodríguez, Santiago Arias, Carlos Bacca, Bernardo Espinosa, Jeisson Murillo, Daniel Torres y Juan Camilo Hernández son la cuota colombiana en el torneo, que se reanuda gracias a la millonaria inversión en innovaciones tecnológicas y protocolos de salud y seguridad, cuyos costos e implementación están a cargo de LaLiga.

Fernando Morientes, histórico delantero español, profesional entre 1993 y 2010, período en el que anotó 243 goles en 674 partidos jugando para Albacete, Zaragoza, Real Madrid, Mónaco, Liverpool, Valencia, Olympique de Marsella y la selección de su país, analiza lo que será el regreso del torneo ibérico y la apasionante definición que involucra al club merengue, con el que ganó tres Champions y dos Mundiales de Clubes, los títulos más importantes de los 16 que conquistó en su carrera.

¿Cómo vislumbra el regreso del fútbol en España?

Europa pasó el confinamiento. Las medidas sanitarias han sido extremas porque la pandemia así lo exigía, pero era necesario retomar las actividades productivas de acuerdo con las indicaciones de las autoridades. Uno de los factores sociales más importante es el fútbol, fundamental para que la economía se reactive y clave para mejorar el ánimo de la gente.

¿Cómo asimilaron los futbolistas el aislamiento?, ¿qué tanto los habrá afectado?

Lo mismo que a todas las personas. La sociedad se equivoca si piensa que los futbolistas viven en una burbuja. Es verdad que son privilegiados porque trabajan en algo que les gusta, por lo que lucharon desde pequeños y encima en muchos casos están muy bien pagados, pero no quiere decir que no sean capaces de ver la repercusión que tiene una situación como esta. Ha habido muchísimos futbolistas que han donado dinero, se han unido a obras sociales para ayudar. Se les exige demasiado y son personas comunes y corrientes. Conozco jugadores y exjugadores que han vivido tragedias durante la pandemia por la muerte de familiares o personas cercanas. Ellos, al igual que todos, entendieron que por encima de todo está la salud.

Y en lo deportivo, ¿qué nivel de juego espera?

Fue un parón excesivamente largo, más de tres meses, porque la situación lo exigía, así que el regreso se parecerá al inicio de una temporada. Han estado entrenando y han seguido un protocolo riguroso, pero está claro que no es lo mismo practicar en casa que con el equipo. Apenas en las últimas semanas se hizo trabajo grupal y evidentemente algo afectará, pero estoy convencido de que hay medidas que ayudarán, como la de los cinco cambios en vez de tres, eso potenciará la plantilla completa y le dará mayor importancia a la mano del entrenador a la hora de hacer variantes.

¿Y qué opina de la definición Barcelona vs. Real Madrid?

Debería ser entre esos dos, porque los otros equipos están lejos, aunque nunca se sabe. Si de algo ha servido la pausa es para recuperar piezas básicas. Luis Suárez, en el caso de Barcelona, y Eden Hazard o Marco Asencio en el Madrid. La pregunta es en qué nivel llegarán, más allá de que tengan el alta médica. Suárez es un goleador letal, el complemento ideal de Messi. Y Hazard es el centro del nuevo proyecto del Madrid, aunque no ha estado en el nivel que mostró en el Chelsea, no tengo dudas de que nos va a dejar ver detalles de su enorme talento. La localía no va a ser tan determinante, lo hemos visto en las ligas que han comenzado antes, en las que se han presentado muchas sorpresas y eso es lo que están deseosos de ver los aficionados.

¿Cómo ve a los jugadores colombianos en LaLiga?

Tenemos la suerte de contar con grandes jugadores de su país. A unos los disfrutamos más que a otros, que no juegan habitualmente, pero es verdad que James, Arias, el propio Bacca o el Cucho, semana tras semana dejan al fútbol colombiano en una muy buena posición.

James Rodríguez no ha podido triunfar en el Bernabéu, ¿cree que ha pasado por Madrid sin pena ni gloria?

Pase lo que pase de aquí al final de temporada, yo no creo que James haya pasado sin pena ni gloria. Estamos hablando de un jugador extraordinario, mítico para Colombia, para su selección. No todos los futbolistas pueden triunfar al mismo nivel. En la primera época acá, James tuvo partidos extraordinarios y dejó evidencia de su talento, lo puso al servicio del Real Madrid con goles maravillosos. Es verdad que tuvo que salir y ahora que volvió no ha tenido la participación que seguramente él y los aficionados quisieran, pero triunfar en el Real Madrid es muy complicado por la competencia que hay y precisamente él ocupa una posición en la que hay muchos hombres con talento y proyección. También depende del perfil que quiera el entrenador, en este caso Zidane, quien seguramente piensa que tiene otros de rendimiento mayor. A mí James me parece un jugador extraordinario y estoy convencido de que lo volveremos a ver brillar en el Madrid o donde sea.

¿Cree que esta pandemia va a cambiar el fútbol?

En algunos aspectos va a cambiarlo. El día a día de la sociedad se verá afectado y el fútbol también. Hay que tomar medidas para que poco a poco todo vuelva a la normalidad, porque no entiendo el fútbol sin abrazos y besos en las graderías. Ahora lo importante es volver y que todas las medidas sanitarias sirvan para evitar un nuevo brote y que recuperemos la tranquilidad.