Fifa confirmó que la final del Mundial de Clubes 2025 será en el MetLife Stadium

Emblema del Mundial de Clubes 2025, cuya final se realizará en Nueva Jersey. Foto: FIFA

El MetLife Stadium y la Red Bull Arena de Nueva Jersey, el Hard Rock Stadium de Miami y el Mercedes Benz Stadium de Atlanta figuran en la lista de estadios que albergarán el próximo año el Mundial de Clubes de la FIFA, anunciada este sábado en Nueva York.

El Lumen Field de Seattle, el Camping World Stadium y el Inter&Co Stadium de Orlando, el Bank of América Stadium de Charlotte, el TQL Stadium de Cincinnati, el Audi Field de Washington DC, el GEODIS Park de Nashville y el Lincoln Financial Field de Philadelphia completan la lista de doce sedes del nuevo Mundial de Clubes, que se disputará del 15 de junio al 13 de julio con 32 equipos participantes con particular protagonismo en el Este de Estados Unidos.

Ante la presencia de su presidente, el suizo Gianni Infantino, la FIFA anunció las sedes del torneo en un evento organizado durante el Global Citizen Festival, un concierto benéfico que por medio de celebridades y activistas busca reclamar medidas contra la pobreza extrema a los líderes del mundo en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.

Durante la semana surgieron rumores de que la realización del Mundial de Clubes estaba en peligro por distintas razones, una de ellas la constante queja de los futbolistas por el apretado calendario que deben afrontar. El torneo, sin embargo, se va a realizar como prueba final a lo que será la Copa Mundo de 2026, que organizará Estados Unidos en compañía de Canadá y México.

