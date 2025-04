Cirugías plásticas

Resume e infórmame rápido

Definitivamente, este país superó a Macondo; simplemente, la realidad supera la ficción. Tenemos un mandatario que, en sus tres años de mal gobierno, se ha dedicado a “mejorar” su físico: primero el implante de pelo y ahora el estiramiento facial. Como reza el refrán: “tiene más cara que un elefante con paperas”. Y no lo digo porque actualmente esté hinchado y mofletudo, sino porque es un caradura al que le importa un pito el país, la paz, la gobernanza, la salud, la educación, la cultura, la idoneidad de sus ministros.

No sabe que “aunque la mona se vista de seda, mona se queda”. Tampoco le han dicho que no existen trasplantes de neuronas y que las pocas que tiene están oxidadas y llenas de bacterias como el resentimiento, la terquedad, el egocentrismo, el mesianismo y la rabia.

Una mente retorcida. No sé quién lo crio. Tiene el corazón oscuro y una vanidad extrema. El único país que cabe en su cabeza es el de la revancha y las promesas fallidas, el de los delirios cósmicos que antes producían risa, pero ahora constatamos que son alucinaciones reales, frutos del café, la droga o lo que sea. Una personalidad tóxica, una mirada turbia, unas manitos regordetas con líneas no muy claras (podrían ser la delicia de la quiromancia) que siempre están jugando con un lápiz amarillo o señalando a alguien. Un ser extraño al que jamás hemos visto reír a carcajadas y que no tiene amigos, sino cómplices. Nunca un gesto espontáneo, fraternal, cálido. Algo lo corroe por dentro. No sé qué es, pero Colombia se le está desbaratando en las narices y no se ha enterado. Tal vez sus áulicos le cuenten otra cosa, pero ya vamos para carne desmechada, cocinada en sangre de hermanos de patria. Qué impotencia.

Impotencia de ver cómo las personas más vulnerables se están muriendo por falta de atención médica, cómo hay departamentos con problemas graves a los que no se les giran los recursos. Centralismo derrochador y corrupción rampante.

El ministro de Salud putea a su antojo. Su jefe también. Las Fuerzas Armadas están acorraladas y debilitadas. Benedetti hace lo que se le da la gana y se tomó el timón de esta nave de locos y ebrios (como los del poema Le Bateau Ivre), con la diferencia de que no estamos leyendo un poema.

Actualmente se cotillea que lo que está tramando entre bastidores es su reelección. Como para ir buscando escondite barato. Y sin ningún líder en el horizonte, porque los que quieren lanzarse a la contienda electoral “no sacan un perro a mear”. Mediocridad absoluta. Egos ciegos y torpes.

No veo dónde está la salida. Menos mal que yo ya “estoy de salida” y mi lema es la “Plegaria de la Serenidad”: “Señor, concédeme la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, el valor para cambiar lo que sí puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia”. Y por lo menos, por medio de estas columnas semanales, puedo decir lo que siento. Aunque no cambie nada, al menos tengo el derecho a ladrar.

P. D. ¿Nadie le ha sugerido que se haga una cirugía “no plástica” en el alma?