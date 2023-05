Fin de un largo invierno: Napoli, tras 33 años, volvió a ser campeón de la Serie A

Hinchas del Napoli celebran el título del equipo en el estadio Diego Armando Maradona. Foto: EFE - CESARE ABBATE

“Siamo noi, siamo noi” se escuchaba en un solo coro, como si fuera la ópera italiana la que se hubiera apoderado de las gradas del estadio Dacia Arena, del Udinese. Y no. No pudo ser en el estadio Diego Armando Maradona. Tuvo que ser lejos de casa. Pero llegó. Por fin. Después de 33 años Napoli volvió a ser el campeón de la Serie A.

Se escapó en casa el título el pasado fin de semana cuando Salernitana le empató al Napoli. Tuvo que posponerse casi una semana más. Pero qué más daba. Al final los napolitanos tuvieron que esperar 12.051 días para levantar el tercer “Scudetto” en su historia. Fue el 29 de abril de 1990 en una victoria contra la Lazio -casualmente el equipo que le estaba disputando en esta temporada nuevamente el título al Napoli, que el equipo del sur de Italia levantó el último trofeo. Quizás el invierno más largo, y un invierno que tuvo su peor tormenta en 2020, no solo por la pandemia, sino por la muerte de Diego Armando Maradona, el ídolo de los dos títulos que hasta entonces tenía el equipo. Y hoy, con la llegada de una tardía primavera, vuelven a ondearse las banderas y a levantarse los puños para señalar al cielo y recordar al argentino que les había enseñado a ser felices.

Ahora la felicidad la dio Luciano Spalleti, que había dicho el domingo pasado que “el último kilómetro es el que más cansa”, y que “esto solo es una prolongación de la fiesta”. Y qué fortuna que así haya sido, porque habrá que ver a lo largo de la vida que perseguir la felicidad trae más desdicha que dicha, como lo sugiere el budismo, y que esta al final sucede cuando estamos en búsqueda de otros propósitos. Y sin desviarnos más de lo debido, la extensión de la fiesta al borde del Vesubio es solo una oportunidad para aprovechar ese carácter transitorio de la felicidad, de la felicidad de ser campeones, de romper una racha de 33 años sin serlo y de 22 sin darle al sur de Italia el orgullo de tener un equipo en lo más alto de la Serie A.

Una felicidad que identifica a los napolitanos, que están más cercanos al folclor, a la alegría. En el libro Grada popular, de Ignacio Pato, por ejemplo, se cuenta que en 1990, luego del título de aquel abril, en uno de los cementerios colgaron una pancarta con un mensaje que no pasó desapercibido: “Apareció una pancarta en el cementerio ‘E non sanno che se so’ perso’ (No saben de lo que se han perdido), se leía. Se apiadaban de los muertos. Mo quizá de los ‘no vivos’ porque Nápoles es una ciudad que tiene inercia de celebrar la vida. Ese día había una fiesta nada cotidiana. El Napoli acababa de ganar la liga”.

A sus 64 años, Luciano Spalletti se convirtió en el entrenador con más edad en proclamarse campeón de Italia, superando los 61 que tenía Maurizio Sarri cuando logró ganar el “Scudetto” con Juventus en 2020. Y en esta ocasión lo hizo, además, contra el club que lo descubrió años atrás en Italia, el Udinese, a inicios de los 2000, después de haber tenido una discreta carrera como jugador y de unos inicios como entrenador sin mayores logros.

Spalleti, quizá, registra su título más importante como entrenador tras ganar las Copas de Italia (2007 y 2008) y la Supercopa de Italia (2007), que la ganó con la Roma, y más de 10 años después de sus títulos de campeón en Rusia (2010 y 2012) con el Zenit de San Petersburgo.

A falta de cinco fechas, Napoli igualó el récord de salir campeón con anterioridad que poseen la Juventus (2019), el Inter de Milán (2007), la Fiorentina (1956) y el Torino (1948).

Victor Osimhen -que anotó el tanto del empate contra Udinese ayer al minuto 52-, Khvicha Kvaratskhelia, André Frank Zambo Anguissa, Kim Min-jae, Giovanni Di Lorenzo, entre otros nombres, quedarán tallados en mármol para recordar a quienes rompieron esa larga sequía y volvieron a darles un festejo que se extenderá estas semanas a los napolitanos.

Banderas albicelestes que se confunden con el cielo y palmas que chocan al ritmo de Live is life, una canción que Maradona hizo eterna con la camiseta del Napoli, que hoy por hoy se vuelve a cantar para reivindicar que el sentido de vivir se hace más agudo cuando se tiene la posibilidad de salir campeón. No sabe de lo que se ha perdido ‘el Diego’, o puede que lo viva en el cielo con los que también ya partieron. Lo cierto es que hoy ese extinto y poco visto sentimiento de gloria volvió a las calles de Nápoles.

