Fútbol escocés prohibirá a jugadores cabecear el día antes y después de los partidos

El fútbol escocés quiere limitar los ejercicios que involucren cabecear el balón. Foto: AFP - Agencia AFP

La Asociación Escocesa de Fútbol (SFA) introdujo el lunes una serie de pautas al juego que han dado mucho de qué hablar en Reino Unido: a los jugadores se les prohibirá cabecear el balón en los entrenamientos del día antes y después del partido.

El segundo cambio tiene que ver con los ejercicios que involucran cabezazos repetitivos durante la semana, los cuales fueron limitados a una sesión a la semana. Cabe destacar que, desde 2020, en el fútbol juvenil ya existía una prohibición similar sobre este tipo de entrenamientos para los grupos de jugadores menores de 12 años.

Estas nuevas reglas se adoptaron tras la publicación de una investigación de la Universidad de Glasgow en el que expertos determinaron que podría haber un vínculo entre el cabeceo repetitivo de los entrenamientos y las enfermedades cerebrales. El estudio demostró que los futbolistas tenían tres veces y media más probabilidades de morir por una enfermedad cerebral que el resto.

“El histórico estudio de la Universidad de Glasgow (FIELD), que encontró un mayor riesgo de enfermedad neurodegenerativa en futbolistas profesionales retirados, en comparación con un grupo de control de la población, ha sido un catalizador para un replanteamiento radical del fútbol”, dijo Ian Maxwell, director ejecutivo de la SFA.

Para Maxwell, el estudio, y el cambio de reglas, debería dar forma al pensamiento en el juego de los deportistas y las federaciones a nivel nacional en todo el mundo. Clubes, entrenadores, gerentes y jugadores deben contribuir a la adopción e implementación de las pautas que brinden bienestar a los jugadores.

“Mientras la investigación continúa desarrollándose, lo que ya sabemos sobre los cabezazos y sus efectos en el cerebro sugiere que existe un deterioro de la memoria medible que dura de 24 a 48 horas después de una serie de cabezazos, y que las proteínas relacionadas con el cerebro se pueden detectar en las muestras de sangre por un corto tiempo después de cabecear”, señaló el Dr. John MacLean, quien ha sido médico de la SFA durante más de dos décadas y participó en la investigación de la Universidad de Glasgow.

El cambio de reglas, que también afecta a la liga femenina, ha recibido respuestas mixtas por parte de los y las deportistas. Para Joelle Murray, del club Hibs, es positivo que las autoridades del deporte busquen proteger a las jugadoras. Sin embargo, manifiesta que será difícil la implementación, pues los entrenamientos suelen dejar los ejercicios con cabeza para el día previo al partido. La investigación señaló que son las mujeres las que más sufren riesgo de demencia por el continuo cabeceo de la pelota, al igual que quienes se desempeñan en las posiciones de defensa.

“Durante el entrenamiento probablemente lo pienso más. Las chicas se reirán porque tal vez me escapo de un centro o una pelota dentro del área, pero ciertamente el día del partido no se me pasa por la cabeza. Naturalmente, solo cabeceas la pelota para despejarla”, dijo Murray a la BBC de Escocia.

Jugadores como Billy McNeill, excampeón del mundo con Inglaterra y excapitán del Celtic, es solo uno de los futbolistas que ha muerto de demencia. Nobby Stiles, también excampeón del mundo con Inglaterra, murió tras sufrir lesiones cerebrales irreversibles.

La noticia del cambio en el fútbol escocés llega a los pocos días de que se revelara el plan de un grupo de familias de exjugadores para demandar a la Asociación de Fútbol de Inglaterra por su “negligencia”, argumentando que no protegieron a los jugadores de lesiones cerebrales. Head for Change, una organización benéfica, respalda a los exfutbolistas y sus familias en la demanda y exige que se implemente una serie de cambios, como los aplicados en Escocia, para brindar protección a los deportistas.

Aunque los hallazgos de la ciencia han dado luces sobre el impacto de los cabezazos en los deportistas, tendrían que pasar décadas para encontrar respuestas definitivas.

“De todos modos, la evolución del estilo y las tácticas ha significado menos cabezazos en el juego, pero si los cambios continúan, debido a la creciente evidencia científica y la presión, no es difícil imaginar un juego del futuro sin ellos”, señaló Chris McLaughlin, corresponsal de deportes de la BBC en Escocia.

