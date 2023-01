Gareth Bale se despide del fútbol: es oficial, anunció su retiro

Gareth Bale en el Mundial de Catar 2022, su último torneo como profesional. Foto: AFP - NICOLAS TUCAT

Es oficial: Gareth Bale anunció que se retira del fútbol profesional. Tras su participación histórica con Gales en el Mundial de Catar 2022, el extremo tomó la decisión de dar un paso al costado.

La noticia llegó a través de sus redes sociales, en las que el galés de 33 años compartió dos cartas de despedida.

Por un lado, Bale, que actualmente jugaba en Los Ángeles F.C. (junto al colombiano Cristian Arango), compartió un texto en el que se despedió oficialmente de la actividad profesional.

Por el otro lado, unos minutos después, compartió un segundo texto, dedicado a la selección de Gales y a los seguidores de su país.

El ex Real Madrid señaló que retirarse del combiando nacional, al que llevó a jugar el mundial y la Eurocopa, tras décadas de continuos fracasos, fue la decisión más difícil de su carrera.

“Mi paso por la selección cambió, no solo mi vida, también la persona que soy. La fortuna de ser galés, y de jugar y ser el capitán de la selección galesa me dio algo que no se puede comparar con ninguna otra cosa que haya vivido”, aseguró el ya exjugador.

Gareth Bale: una carrera que prometía más

Gareth Bale debutó en 2005 en el Southampton de la Premier League de Inglaterra. Rápido, el galés fue visto por Tottenham, que lo fichó dos años después de su estreno.

Con los Spurs, Bale debutó en 2007 y se fue hasta 2013, siendo una gran promesa y uno de los jugadores más caros de la historia del fútbol en su momento.

Con una velocidad descomunal, una zancada superdotada y una técnica exquisita, además de una gran pegada, José Mourinho se lo llevó a Real Madrid, equipo en el que llegó a conformar un tridente letal junto a Cristiano Ronaldo y Karim Benzema (la BBC).

Con los blancos lo ganó todo, siendo figura en varias Champions League, y se quedó allí hasta 2022, aunque volvió a Tottenham por una temporada en 2021. De ahí, Bale se fue a la MLS de Estados Unidos, su última parada antes de decir adiós.

Si bien la carrera de Bale desde los números fue brillante, sobre todo con su selección, el galés, continuamente distraído por la vida fuera del campo, nunca llegó al tope de rendimiento que se presagiaba cuando la rompía en el Tottenham en el inicio de la década pasada.

¿Qué dijo en su carta de despedida?

“Después de una consideración cuidadosa y reflexiva, anuncio mi retirada inmediata del fútbol de clubes y a nivel internacional. Me siento increíblemente afortunado de haber realizado mi sueño de practicar el deporte que amo. Realmente me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida. Han sido 17 temporadas al más alto nivel, que serán imposibles de replicar, sin importar lo que me depare el próximo capítulo.

Desde mi primer toque en Southampton hasta mi último con LAFC y todo lo demás, he dado forma a una carrera a nivel de clubes por la que tengo un inmenso orgullo y gratitud. Jugar y capitanear a mi país 111 veces ha sido realmente un sueño hecho realidad.

Mostrar mi gratitud a todos aquellos que han jugado su papel a lo largo de este viaje es imposible. Me siento en deuda con muchas personas por ayudarme a cambiar mi vida y dar forma a mi carrera de una manera que nunca podría haber soñado cuando comencé a los nueve años.

Quiero dar las gracias a mis clubes: Southampton, Tottenham, Real Madrid y, finalmente, LAFC. Quiero agradecer a todos mis gerentes y entrenadores, a las personas del staff, a compañeros de equipo, a todos los aficionados, a mis agentes, a mis increíbles amigos y familiares... el impacto que ha tenido es inconmensurable.

Quiero dar las gracias a mis padres y mi hermana, sin su dedicación en esos primeros días, sin una base tan sólida, no estaría escribiendo esta declaración en este momento, así que gracias por ponerme en este camino y por su apoyo incondicional.

Quiero dar las gracias a mi esposa y mis hijos, su amor y apoyo me han sostenido. Han estado a mi lado en todos los altibajos, manteniéndome conectado a tierra en el camino. Me inspiran a ser mejor y eso me enorgullece.

Ahora sigo adelante hacia la siguiente etapa de mi vida. Es un tiempo de cambio y transición, una oportunidad para una nueva aventura...

