Gerard Piqué se retira: Esta es la fortuna y negocios que le dejó el fútbol

Usando la camiseta de Barcelona, el defensor ganó, entre otros títulos, ocho Ligas y tres Champions League. Foto: Instagram:FCBarcelona

El pasado jueves, el defensa del Barcelona Gerard Piqué anunció su retiro del fútbol en una publicación en sus redes sociales. En el video, el jugador de 35 años dijo que “es el momento de acabar con esta etapa de mi vida” tras una exitosa carrera legendaria tanto a nivel de clubes como con la camiseta de España.

Le recomendamos: Oficial: Gerard Piqué anunció su retiro del fútbol profesional

“Hace 25 años que llegué al Barca, me fui y volví. El fútbol me lo ha dado todo. Y ahora que los sueños de ese niño se han hecho realidad, quiero decirles que he decidido que ahora es el momento de llevar este viaje a su fin”, decía la publicación oficial.

“Siempre he dicho que no habría otro equipo después del Barca y así será. Me convertiré en un seguidor habitual, voy a apoyar al equipo. Mi amor por el Barca lo transmitiré a mis hijos, como hizo mi familia conmigo. Y ya me conoces, tarde o temprano, volveré”.

Mire nuestro especial: ¿A qué jugamos?: La identidad del fútbol colombiano

Con el Barcelona el defensor jugó 615 partidos, incluidos 396 en la liga española y 126 en la Liga de Campeones, ganando, entre otros títulos, ocho de LaLiga y tres de la Liga de Campeones de Europa. Con la selección española Piqué disputó 102 partidos, ganando el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa dos años después.

Los negocios fuera de la cancha

Según el Registro Mercantil de España, Gerard Piqué ostenta 14 cargos directivos en 11 empresas diferentes. El español fue clave para que Rakuten se convirtiera en 2017 en el patrocinador de la camiseta de Barcelona. La relación de amistad del central con Hiroshi Mikitani, fundador y CEO de Rakuten, sirvió en su momento para acercar a los dos grupos.

Aunque se retira del fútbol, esto no quiere decir que no vaya a seguir ligado a él. En 2018, adquirió al FC Andorra, equipo que actualmente ocupa la novena posición de la segunda división española. Piqué posee el 99 por ciento de las acciones del club y, por ahora, su influencia ha valido la pena tanto en la inversión como en el resurgimiento de la marca de la organización.

Le puede interesar: Manuel Neuer revela detalles de su batalla contra el cáncer

De acuerdo con datos de Celebrity Net Worth, Piqué cuenta con una fortuna estimada de 80 millones de dólares. Además de que sus ingresos anuales estimados alcanzan los 10 millones de dólares, pese a recientemente atravesar por múltiples rebajas salariales para ayudar en temas económicos al Barcelona.

Hace un par de años adquirió un edificio en el centro de Barcelona por un valor de 15 millones de dólares. Otra dos propiedades que posee, las compró junto a su exesposa Shakira, una situada en Esplugues de Llobregat, con un valor de 4′800.000 dólares. La otra la adquirieron en 2015, cerca del Camp Nou, tasada en US$5,3 millones. También cuenta con su casa de soltero que está valorada en cinco millones de dólares.

Kosmos, Piqué y la Copa Davis

En noviembre de 2017 el futbolista español creó la marca Kosmos Global Holding SL, una compañía que engloba tres unidades de negocio: tenis, estudios y fútbol. Un año más tarde la empresa adquirió los derechos de la Copa Davis durante los próximos 25 años, por 2.451 millones de dólares

¿Esperando el Mundial de Catar 2022? Toda la información en un solo lugar, encuéntrela aquí

Para gran disgusto de los seguidores del tenis, Piqué inició una reforma al torneo de selecciones fundado en 1900. Desde 2019, el campeonato creció en extensión y en lugar de desarrollarse durante una semana se prolongó a 11 días y aumentó el número de sedes. Además, ahora los clasificados a la fase final son 18, no 16, como se venía haciendo desde 1981.

Kosmos también se ha encargado de la representación de deportistas, siendo el tenista alemán Alexander Zverev su primer cliente.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador