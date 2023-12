La tercera es la vencida para Scheffler: es campeón en el Hero World Challenger

Scottie Scheffler de Estados Unidos y el anfitrión del torneo Tiger Woods posan con el trofeo después de ganar la ronda final del Hero World Challenge en Albany. Foto: Getty Images via AFP - MIKE EHRMANN

Nassau, Bahamas - Por tercer día consecutivo, Scottie Scheffler cerró el día como líder del Hero World Challenge y ganó el torneo por primera vez con una tarjeta de -20, después de lograr un -4 en el día.

Scheffler, número uno del ránquin de la PGA, viene de ser subcampeón del torneo por dos años consecutivos, detrás del noruego Viktor Hovland, quien en esta ocasión quedó décimo, siendo el mejor del último día con un -9. “Estoy muy contento con mi juego. Sentí que al llegar a esta semana estaba en un buen lugar, pero realmente no lo sabía porque no había jugado mucho golf de torneo”, afirmó el estadounidense, que disputó su tercer torneo del año.

La ronda del campeón fue casi impecable, ya que no concedió ningún bogey y, por el contrario, se encontró dos veces con dos birdies consecutivos (hoyos 6, 7, 14 y 15) para asegurar una posición cómoda al final del día y distanciarse de Sepp Straka, de 30 años, que comenzó el día siendo quinto y logró acercarse a Scheffler firmando ocho birdies para un total de -17.

“Estoy eufórico por cómo resultó la semana, no solo por cómo jugué, sino también por la organización del evento y cómo se ha llevado a cabo todo. Toda la semana ha sido muy fluida y creo que todos aquí la han disfrutado”, Tiger Woods, anfitrión del Hero World Challenger

Scheffler se llevó una bolsa de USD$ 4,5 millones otorgada por el patrocinador Hero World Motos, además de asegurarse casi 64 semanas consecutivas como el número uno del listado de la PGA. “Es agradable reflexionar sobre esta temporada. Es agradable terminar el año con una victoria y será bueno mientras volvemos a casa, nos preparamos para la Navidad y nos preparamos para tener en Kapalua el impulso de esta semana”, aseguró.

Por parte del anfitrión del torneo, Tiger Woods, cerró en par y terminó en la posición 18 del torneo, por encima de Wyndham Clark y Will Zalatoris. Cabe recordar que Woods, que no jugaba desde Augusta en abril, viene de recuperarse de una fusión subtalar, uno de los problemas físicos a los que se ha enfrentado desde el fuerte accidente de tránsito que sufrió en 2021 y por el cual casi pierde una de sus piernas.

Albany se presenta siempre como un campo ideal para volver a la competencia, ya que no es un terreno demasiado inclinado y le facilita retomar el ritmo de juego que le faltó al principio del campeonato.

“Cada día me metí más rápido en la ronda. El primer día me llevó un tiempo entenderlo, el segundo día fue más rápido, hoy fue de inmediato. Y eso es, eventualmente, cuando juego regularmente, es así. Normalmente me lleva durante el calentamiento antes de tener una sensación para la ronda. Para ser honesto, ese primer día me llevó un tiempo”, afirmó Woods.

