Así va el medallero de Colombia en los Juegos Centroamericanos antes de la última jornada

La delegación colombiana aseguró una mejor actuación que la de San Salvador 2023 tras una penúltima jornada que dejó nuevas medallas en varios deportes. Foto: COC

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Colombia llegó a la última jornada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con el balance positivo de superar la actuación que registró hace tres años en San Salvador. La extensa cosecha del viernes 7 de agosto llevó a la delegación nacional a 260 medallas, entre ellas 89 de oro, 96 de plata y 75 de bronce, cifras que le permitieron mejorar los registros conseguidos en la edición anterior incluso antes de que terminara la competencia.

La diferencia frente a San Salvador 2023 quedó marcada en los tres metales. En aquella edición, Colombia terminó con 87 oros, 92 platas y 65 bronces, para un total de 244 preseas. En Santo Domingo, a falta de una jornada, ya había conseguido dos oros, cuatro platas y diez bronces más, para un acumulado de 260 medallas.

Las pesas volvieron a ser protagonistas

Una de las principales fuentes de medallas para Colombia durante la jornada estuvo en el levantamiento de pesas. Julieth Rodríguez consiguió dos oros en los 69 kilogramos femenino, después de imponerse en el arranque con 111 kg y posteriormente ganar el envión con 137 kg.

También apareció Jeison López, quien dominó los 88 kilogramos masculino. El colombiano ganó el arranque con 182 kg y completó su actuación con otro oro en el envión, donde levantó 204 kg.

La medallista olímpica Mari Leivis Sánchez también consiguió un doblete. En los 77 kilogramos femenino, se quedó con el oro tanto en el arranque, con 112 kg, como en el envión, con 140 kg.

Yeinny Geles completó la jornada de las pesas con otro título para Colombia. Además, consiguió la plata en el arranque de los 86 kilogramos, con 115 kg.

Oro colombiano en squash y natación artística

El squash también cerró su participación en Santo Domingo desde lo más alto. Miguel Ángel Rodríguez, Juan Vargas y Matías Knudsen derrotaron 2-1 a México y conquistaron el oro por equipos masculino.

En la rama femenina, Lucía Bautista, Laura Tovar y Paula Tovar obtuvieron la plata. Con esos resultados, Colombia terminó toda su participación en squash con nueve medallas: tres de oro, tres de plata y tres de bronce, balance que le permitió ocupar el primer lugar del medallero de la disciplina.

En el Centro Acuático Juan Pablo Duarte, Gustavo Sánchez y Emily Minante se quedaron con el oro en el dueto mixto libre de natación artística, gracias a una puntuación de 251.2784. México terminó detrás de los colombianos.

La delegación nacional también consiguió dos platas. Sara Castañeda y Melisa Ceballos fueron segundas en el dueto libre femenino con 255.2604 puntos, mientras que el equipo mixto libre, integrado por Castañeda, Ceballos, Tatiana Tobón, Juliana Pacheco, Sánchez, Minante, Isabella Franco y Laura Rodríguez, ocupó el segundo lugar con 222.6148.

Colombia también celebró en los esports

La jornada tuvo espacio para una celebración en los escenarios digitales. Colombia fue campeona de League of Legends después de completar una campaña sin derrotas.

En la final, el equipo nacional derrotó 2-0 a República Dominicana y ganó los dos juegos de la serie por el título. Camilo Urbina, Sergio Bautista, Juan Pablo Arcila, Esteban Guzmán y Víctor Durango fueron los integrantes del equipo colombiano.

Tres medallas más en canotaje

El canotaje velocidad también aportó al medallero colombiano con tres preseas. Tatiana Muñoz y Diexe Molina obtuvieron la plata en el K2 500 metros femenino, con un tiempo de 1:52.68, detrás de las mexicanas Briones y Montemayor.

Molina volvió a subir al podio en el K1 200 metros femenino y consiguió el bronce con 46.53 segundos. Colombia también ganó la plata en el K4 500 metros femenino, con un registro de 1:46.79, detrás de México y por delante de Guatemala.

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Una plata por 53 centésimas en el 4x400

El atletismo entregó otra de las definiciones más ajustadas de la jornada. El relevo femenino 4x400 metros, integrado por Melanie Bolaños, María Murillo, María Rocha y Lina Licona, terminó segundo con 3:29.01.

Solo 53 centésimas separaron a Colombia del oro. República Dominicana ganó la prueba con 3:28.48, mientras Puerto Rico terminó tercero con 3:29.30.

La delegación también sumó medallas en tenis de mesa. Ana María Isaza y Juliana Lozada alcanzaron la plata en los dobles femeninos, mientras Emanuel Otálvaro obtuvo el bronce en los sencillos masculinos.

Voleibol y boxeo cerraron la cosecha

La Selección Colombia femenina de voleibol sala terminó su participación en el segundo lugar del torneo. República Dominicana conquistó el oro y Puerto Rico completó el podio con el bronce.

El último oro colombiano de la noche llegó en el boxeo. Juan Pablo Patiño se proclamó campeón de los +90 kilogramos masculino, al terminar primero en la clasificación definitiva, por delante del mexicano Javier Cruz.

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Así terminó una penúltima jornada que amplió todavía más la cosecha colombiana y dejó al país con 89 oros, 96 platas y 75 bronces. Colombia ya había superado su registro de San Salvador 2023 y todavía tenía una jornada por disputar en Santo Domingo.

Medallero de los Centroamericanos 2026

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