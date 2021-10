Golazo de Duván Zapata en el empate de Atalanta frente a Lazio

💪🏾 Tutta la potenza di Duván!!! Si gira, resiste alla carica di Marusic e fulmina Reina per l'1-1!!!

💪🏾 Duván with a fierce shot!!! He turns, shakes Marusic off and beats Reina to make it 1-1!!!#AtalantaLazio #GoAtalantaGo ⚫🔵 https://t.co/1ESN6ZPZqw