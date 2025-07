Guardiola le cierra las puertas al Barcelona: “Se acabó para siempre”

Pep Guardiola ha dirigido equipos de renombre como Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City. Foto: EFE - DAVID CLIFF

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, reconoció en una entrevista a la revista GQ que si bien su etapa como futbolista y entrenador del Barcelona fue muy bonita considera que esta se acabó para siempre y que no volvería al club, ni siquiera como directivo.

“Se acabó para siempre. Fue muy bonita pero ya se acabó. ¿Volver como presidente? No, no sirvo para esto”, manifestó en una conversación en la que también indicó que cuando acabe su etapa en el City tiene más que decidido parar por un tiempo indeterminado.

Guardiola marcó una época como entrenador del Barcelona. Entre 2008 y 2012, su equipo no solo conquistó 14 títulos —incluidas dos Champions League y tres ediciones de la liga española—, sino que impuso un estilo basado en la posesión, la presión alta y el juego asociativo.

La gran figura de ese equipo fue Lionel Messi —ganador de cuatro balones de oro durante el tiempo que compartió con Pep—, pero también brillaron otros referentes de época como Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Sergio Busquets, entre otros.

A Guardiola también le preguntaron por Lamine Yamal, la nueva joya del Barca, a quien comparan con Messi. “Creo que hay que dejarle que haga su carrera. Y cuando lleve quince años jugando diremos si es mejor o peor. Dejen que haga su carrera. Ya el hecho de que lo comparen con Messi son palabras mayores”.

Tras su salida del Barcelona en 2012, el técnico español firmó con el Bayern Múnich (2013–2016) con el que ganó tres Bundesligas consecutivas. Desde 2016, en el Manchester City, llevó al club ciudadano dominar el fútbol británico con múltiples títulos de Premier League y una Champions en 2023.

En su más reciente temporada estuvo lejos de su mejor versión: “Cuando ganas seis veces la Premier League llega un momento en que tú bajas. Es el ser humano. Entonces probablemente había que haber movido más jugadores, pero es muy fácil decirlo después”.

El entrenador español reflexionó además sobre su profesión: “Yo he estado este año durante cuatro o cinco meses en cada estadio fuera de casa, con el público gritando: ‘You’ll be sacked in the morning’. Es decir, te van a echar. [...] Pero nuestra profesión está tan bien remunerada, nos pagan tanto dinero, para aceptar esto. Y si no lo quieres, te dedicas a otro trabajo”.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador