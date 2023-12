Hulk será padre por segunda vez con la sobrina de su exesposa

Este sería el quinto hijo del futbolista Hulk. Aún se desconoce el sexo del bebé. Foto: Hulk vía Instagram

El jugador del Club Atlético Mineiro Givanildo Vieira de Souza, mejor conocido como Hulk, vuelve a ser noticia. Esta vez por su vida sentimental, la cual comparte desde hace unos años con Camila Angelo, actual esposa. Desde el inicio de su relación, la prensa brasileña se volcó sobre ellos por la raíz de su unión: Camila es la sobrina de la exesposa de Vieira de Souza, Irán Angelo.

Pero la sorpresa no quedó allí, pues hace unos días el mismo futbolista confirmó que tendría una segunda hija con la sobrina favorita de su exesposa, quien habría dado a luz a Zaya, primera hija del segundo matrimonio y cuarta del delantero. “Quiero agradecer por los innumerables mensajes sobre el tema del embarazo de mi esposa. Otro hijo, otra bendición que Dios me ha dado. Estoy muy agradecido con Dios. No fue nada nuevo para mi familia”, explicó Hulk por medio de una historia publicada en su cuenta de Instagram.

Por lo que relata, era algo que estaban buscando junto a su esposa, con quien contrajo matrimonio siete meses después de haberse separado Irán Angelo. “Mi esposa y yo estamos viviendo esto desde hace unos meses, con familiares y amigos cercanos. Decidimos no publicarlo antes porque, al final, fue una decisión nuestra. Pronto estaremos compartiendo aquí con ustedes cuál será el sexo de nuestro próximo bebé. Pero lo más importante es que venga lleno de salud para hacernos felices, más aún a mi familia que es tan bendecida por Dios”.

Hulk, el futbolista, y su esposa

Contrario a lo que podría pensarse, sus hijos mayores, producto de su anterior matrimonio, se mostraron entusiasmados con la noticia. “Mis hijos no sabían nada hasta entonces. Acepté hablar con ellos solo a partir del día 16, cuando los llevé a para pasar las vacaciones conmigo. Cuando llegaron a casa, me reuní con ellos y les conté la noticia. Ellos estaban muy felices”. El delantero comparte custodia con Irán Angelo de Ian, quien tiene 13 años, Tiago de 11 y Alice de 9.

Sin embargo, esta noticia no cayó bien a la opinión pública y los comentarios negativos no tardaron en llegar. “Cara de cobra”, “muy raro” y “la hija del adulterio”, son algunos de los mensajes peyorativos que recibe la pareja, no solo por la noticia, sino en cada publicación que realizan.

¿Qué dijo la exesposa de Hulk?

Sobre la relación, la tía de Camila, Irán, se pronunció al respecto por última vez en entrevista con el diario portugués Récord, recién su sobrina había empezado a involucrarse con el jugador. “Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era una hija para mí. Le di todo a esa chica desde que vino al mundo. Sacrifiqué mis sueños tantas veces para hacer sus sueños realidad... Y aquí no estoy hablando solo de bienes materiales, porque estos son fáciles de dar cuando tienes dinero, pero amor, cariño, atención, respeto... Todo. Ella conocía mis debilidades, inseguridades, dolores, miedos y tenía mi amor incondicional”.

¿Quién es Camila Angelo?

Camila Ángelo es la esposa del futbolista Givanildo Vieira de Souza, mejor conocido como ‘Hulk’. Se casaron en febrero de 2021 en una ceremonia en Brasil y, desde su matrimonio, la joven se ha convertido en una personalidad pública. A través de sus redes sociales, Angelo comparte fotografías de su día a día con su familia y mensajes de apoyo a su esposo.