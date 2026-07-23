Investigación en Estados Unidos salpica a la AFA: qué se sabe del caso que rodea a Tapia

La Justicia de Estados Unidos solicitó información sobre una empresa vinculada comercialmente con la AFA en el marco de una investigación preliminar. Foto: AFP - LUIS ROBAYO

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Una investigación que se desarrolla en Estados Unidos volvió a poner a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) bajo el foco de la atención. La Justicia de ese país solicitó información sobre una empresa relacionada con la entidad, mientras que desde Argentina la organización salió a desmentir versiones que aseguraban que su presidente, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, y otros directivos habían sido citados a declarar y que les habían incautado dispositivos electrónicos tras la final del Mundial de 2026.

Según información divulgada por medios argentinos, el Tribunal de Distrito Sur del estado de Florida requirió documentación en el marco de una investigación preliminar sobre TourProdEnter LLC, una compañía que presuntamente actuó como agente comercial internacional de la AFA fuera de Argentina. Paralelamente, la Justicia argentina también adelanta un proceso en el que investiga a Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros dirigentes por un supuesto desvío de fondos.

La versión sobre el FBI y la respuesta de la AFA

Durante este miércoles, medios como Infobae y Clarín informaron que agentes del FBI habrían incautado celulares y otros dispositivos electrónicos a varios directivos de la AFA antes de que la delegación de la selección argentina abandonara Nueva York, luego de la derrota en la final del Mundial 2026. Además, señalaron que los involucrados debían presentarse ante la Justicia estadounidense el próximo 30 de julio.

Sin embargo, la AFA rechazó categóricamente esa versión. A través de un comunicado enviado por su abogado, Gregorio Dalbón, la entidad aseguró que el requerimiento de información de la Justicia de Estados Unidos no está dirigido contra Tapia ni contra ningún otro dirigente.

En el documento, la asociación calificó de “absolutamente falso” que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar o que les hayan confiscado teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos. Asimismo, pidió a los medios de comunicación verificar el contenido de los documentos judiciales antes de publicar información, al considerar que esas afirmaciones no tienen respaldo en el expediente.

El papel de TourProdEnter LLC

La empresa TourProdEnter LLC aparece en el centro de las investigaciones tanto en Estados Unidos como en Argentina. De acuerdo con las pesquisas, habría sido la encargada de representar de manera exclusiva a la AFA fuera del territorio argentino para gestionar acuerdos comerciales, patrocinios y eventos internacionales, además de intervenir en el cobro de contratos firmados en el exterior.

Por esas tareas, la compañía recibía una comisión equivalente al 30 % de los ingresos obtenidos, además de un 10 % adicional por servicios logísticos.

Los movimientos financieros bajo análisis

Antes del inicio de la Copa del Mundo de 2026, el diario Miami Herald publicó que, tras revisar registros bancarios y comerciales en Estados Unidos, cerca de 40 millones de dólares provenientes de ingresos de la AFA habrían pasado por TourProdEnter hacia otras empresas sin una justificación comercial aparente.

El mismo informe indicó que parte de esos recursos habría servido para la compra de cuatro propiedades de alto valor en el sur de Florida entre 2021 y 2025 por parte de un matrimonio vinculado a la empresa.

Los investigadores estadounidenses también analizan si esas operaciones podrían configurar lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario del país. Además, revisan otros posibles destinos del dinero, entre ellos el alquiler de jets privados, yates de lujo, empresas relacionadas con deportes de motor y una compañía dedicada a servicios para caballos pura sangre.

La investigación en Argentina

Mientras tanto, la Justicia argentina intenta establecer si parte de los fondos provenientes de contratos internacionales administrados por TourProdEnter LLC podrían estar relacionados con la adquisición de una propiedad ubicada en Pilar, valorada en aproximadamente 17 millones de dólares.

Según la investigación, aunque el inmueble figura formalmente a nombre de terceros, existen sospechas de que habría sido adquirido mediante intermediarios para beneficio de Pablo Toviggino, una de las personas incluidas en el expediente que adelantan los tribunales argentinos.

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