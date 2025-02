Ivonne Chacón marcó un golazo y acabó con el invicto de seis años de Barcelona

La defensa colombiana del Levante Ivonne Chacón celebra tras marcar un gol este sábado, durante el partido de la jornada de la Liga F, entre el FC Barcelona y el Levante, en el estadio Estadio Johan Cruyff de Sant Joan Despí (Barcelona). Foto: EFE - Marta Perez

Campeón de las últimas cinco ediciones de la liga española, el Barcelona perdió 2-1 ante Levante, sufriendo su primera derrota en casa en seis años, aunque sin afectar su posición en la clasificación.

La delantera Ivonne Chacón fue la encargada de poner fin al invicto azulgrana, anotando un golazo en los últimos minutos del partido y concretando la gran sorpresa de la decimoséptima jornada de la Liga F.

La colombiana de 27 años, con experiencia en equipos como Millonarios y Santa Fe de Colombia y Valencia de España, aprovechó un gran pase en profundidad desde su propio campo tras un intento de ataque de Barcelona.

Le ganó la pelota a una defensora azulgrana, condujo hasta el área, gambeteó a la portera rival y definió con delicadeza ante el arco vacío. ¡Golazo!

Las azulgranas no conocían una derrota en Liga F desde el mes de mayo de 2023, pero no perdían en casa en la misma competición desde hacía seis años, en febrero de 2019. Esta es la segunda derrota de toda la temporada y la primera en Liga F para el equipo de Pere Romeu.

Por otro lado, Levante, que defendió con solidez su portería, logró marcar dos goles en sus pocas llegadas, mostrando una efectividad espectacular.

A pesar de disparar 13 veces entre los tres palos, el Barça no pudo concretar sus oportunidades, y las rotaciones en el once inicial no reflejaron la superioridad mostrada en el juego.

El Barca, recientemente coronado Supercampeón de España, sigue liderando la Liga F con una ventaja de ocho puntos sobre el Real Madrid de Linda Caicedo.

Por su parte, Levante, que sumó tres valiosos puntos, permanece en la zona de descenso, en la penúltima posición.

