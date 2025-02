Nottingham Forest aplastó por 7-0 a Brighton: vea la impresionante goleada

El delantero neozelandés número 11 del Nottingham Forest, Chris Wood, celebra después de marcar su tercer gol durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre Nottingham Forest y Brighton and Hove Albion en The City Ground en Nottingham, en el centro de Inglaterra, el 1 de febrero de 2025. Foto: AFP - OLI SCARFF

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Nottingham Forest, la revelación de la Premier League, aplastó 7-0 al Brighton este sábado en el duelo que abrió la jornada 24, consolidándose en el podio del torneo.

Tras el autogol inicial de Lewis Dunk al inicio del partido (12), anotaron para el equipo entrenado por el portugués Nuno Espirito Santo los jugadores Morgan Gibbs-White (25), Chris Wood (32, 64 y 69 de penal), Neco Williams (89) y Jota Silva (90+1).

La semana ha sido una montaña rusa para la gran revelación Nottingham Forest. Tras caer 5-0 ante el Bournemouth pasó a vencer 7-0 en su cancha al Brighton.

Hay que remontarse a 1991, en la First Division, precedente de la Premier League, para encontrar un marcador de esta amplitud en el City Ground de Nottingham.

El triunfo histórico de este sábado debe mucho al trío de ataque formado por Chris Wood, Anthony Elanga y Morgan Gibbs-White.

La eficacia del primero, autor de un triplete (32, 64 y 69, penal) se benefició de la clase del segundo, autor de tres pases decisivos, mientras que el tercero hizo el 2-0 (25).

La formación dirigida por el portugués Nuno Espirito Santo consolida su tercera plaza, a nueve puntos del Liverpool de Luis Díaz, que derrotó a Bournemouth.

La única mala noticia para el Forest fue el cambio por lesión en el minuto 70 de su central brasileño Murillo.

“Después de lo que pasó la semana pasada, la respuesta fue buena. Te golpean, te levantas”, celebró Nuno.

Este domingo el plato fuerte es el duelo entre Arsenal contra Manchester City (11:30 a.m.), al igual que partidos atractivos como Manchester United vs. Crystal Palace (9:00 a.m.) y Chelsea vs. West Ham (3:00 p.m.)

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador