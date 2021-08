James Rodríguez se perderá el inicio de la Premier tras dar positivo por COVID-19

Malas noticias para James Rodríguez en Inglaterra. El cucuteño se perderá el inicio de la temporada en la Premier League tras ser confirmado como caso positivo de COVID-19.

Tras una primera temporada muy irregular en Everton, por causa de las lesiones que lastraron su camino, el volante colombiano buscaba iniciar su segundo curso en la liga más importante del mundo de la mejor manera.

Sin embargo, Rodríguez tendrá que aplazar su debut en la temporada hasta que logre superar el coronavirus.

La noticia la dio Rafa Benítez, entrenador español que llegó esta temporada al equipo azul de Liverpool, en la rueda de prensa previa al inicio de la competencia.

“Tenemos algunos jugadores que están aislados ahora, con COVID-19 alrededor, tenemos que tener cuidado y quedarnos en casa. James Rodríguez es uno de ellos”, dijo Benítez.

Sobre la tensa situación que vive con el colombiano, al cual aparentemente no tendría en cuenta, el entrenador español explicó de forma muy concisa: “He tenido una conversación con él. Conoce mi idea. Ahora no está disponible para mañana, así que, por ahora, no es un problema”.

Everton debutará en su casa contra Southampton en la primera fecha de la Premier League y en la próxima semana visitara al Leeds de Marcelo Bielsa.