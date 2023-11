El pasado futbolístico de Javier Milei que quizá usted no conocía

Javier Milei, nuevo presidente de Argentina, fue arquero del club Chacarita e hincha de Boca Juniors. Sin embargo, declaró dejar de seguir al xeneize tras el regreso de Juan Román Riquelme. Foto: Archivo Particular / EFE

El economista de ultraderecha, Javier Milei, ganó este domingo las elecciones presidenciales de Argentina tras obtener el 55% de los votos frente a 44% para el ministro de Economía, el peronista de centro Sergio Massa, según resultados parciales oficiales.

Como no podía ser de otra manera en el país albiceleste, se conoció el pasado futbolístico del nuevo mandatario, quien fue arquero en las inferiores de Chacarita Juniors, fue hincha y socio de Boca Juniors y se declaró como fanático del recordado técnico Carlos Salvador Bilardo.

En Chacarita defendió el arco cuando era un adolescente, según el diario Olé. Llegó a los 12 años y se ganó el apodo de ‘el Loco’. “Siempre al arco, exactamente igual como es en la vida, era de arquero. Se tiraba para todos lados, no le importaba nada, era de esos tipos fuertes, grandote, medio loco, porque le decíamos ‘el Loco’. Buen arquero”, aseguró Gabriel Bonomi, exjugador e integrante de la categoría 70 de ese plantel.

Según sus entrenadores y compañeros, Milei fue un arquero intachable y uno de los mejores bajo el arco en las inferiores del funebrero tricolor.

“Si había que tirarse al barro, se tiraba al barro. Una vez fuimos a jugar un partido de la categoría ‘baby’, nos llevó Cacho Alejos, que era como el padre de él porque lo trajo y lo apadrinó. Fuimos a jugar a un club que no recuerdo y el Loco se atajó todo”, dijo Bonomi.

Eduardo Perico Pérez, otro de sus excompañeros, recordó para Infobae que: “se la jugaba en todas, era un loquito mal adentro del arco. Le podía salir bien o mal, pero sinceramente no tengo recuerdos de que se haya mandado una ‘macana’ (error) o hayamos perdido un partido por él”.

“Cuando atajaba, se convertía. Era ponerse la camiseta y hacer locuras adentro del arco, se tiraba de cabeza. Cosas que decías: “este tipo está completamente loco”, comentó Pérez.

Si bien en la cancha era un ‘loco’, en el vestuario era más bien tranquilo, según sus compañeros. “Él era tranqui. La personalidad que muestra ahora nada que ver cuando era chico. Se ve que fue cambiando. Cuando lo vi en la tele... Ese carácter no lo tenía cuando era chico, era un pibe tranquilo. Igual los arqueros se caracterizan por tener carácter, son todos medios locos. Pero era una edad en la que éramos chicos, entonces éramos todos un poco más tranquilos, capaz después se le fue formando ese carácter que tiene ahora. No era conflictivo, no se peleaba con nadie, siempre macanudo. Me sorprendió verlo así, no lo tenía”, explicó Omar Corsaro.

“Era muy introvertido, callado. Cuando lo vi en la tele en principio pensé que era como un personaje por el tema de la política, pero después dije: “no creo”, porque si bien era un loco en el arco, por ahí lo trasladaba eso a su vida personal y ahora debe ser así, impetuoso. Así que yo le creo, es así”, comentó Perico Pérez.

Milei, en su adolescencia, tuvo que decidir entre el fútbol y la economía. Eligió la segunda, pero no se desligó del fútbol. El particular nuevo presidente de Argentina fue socio de Boca Juniors. Festejó el título de 1992 con el entrenador Óscar Tabárez y gozó de la época dorada del Xeneize en el 2000 con Carlos Bianchi en el banco y gritó el recordado gol de Martín Palermo a River Plate tras su lesión.

Sin embargo, se opuso al retorno de un ídolo de Boca. En Twitter, aseguró que el regreso de Juan Román Riquelme fue algo populista. Quien será el nuevo presidente argentino, confesó vía Twitter que dejó de alentar por el Xeneize debido al “populismo”.

“Cuando Daniel Angelici rajó a Falcioni para traer a Riquelme a robar dejé de ser de Boca ante tanto populismo. En todos los aspectos de la vida estoy en contra del populismo y del socialismo”. agregó.

“Cuando se retiró Palermo dejé de ir a la cancha”, también comentó Milei. Además, dice que gritó el gol del colombiano Juan Fernando Quintero, de River, en la final de la Libertadores en Madrid contra Boca.

“Cuando entró Gago, dije: ‘A partir de ahora empiezo a hinchar por River’. De hecho, el segundo gol, que es absoluta responsabilidad de Gago, lo grité. (...) El regreso de Gago fue otro acto de populismo. Para mí fue un pésimo jugador de fútbol, una de las grandes mentiras del fútbol argentino”, comentó para El País.

Pese a su ‘traición’ al xeneize, Milei puede llegar a influir en las presidenciales de Boca Juniors del próximo 2 de diciembre. En las últimas semanas, apoyó la candidatura de Andrés Ibarra y Mauricio Macri.

“Necesito que me recuperes la alegría de ser hincha de Boca que perdí desde que Riquelme es presidente. (...) Si el ingeniero Macri considera que yo puedo ser de utilidad para recobrar la grandeza y el brillo que tuvo Boca durante su gestión, no tengo problema en ayudarlo, obviamente”, aseguró en Radio Continental.

Finalmente, en su campaña se viralizó un reportaje en el que Milei comentó estar a favor del sistema de sociedades anónimas deportivas al estilo inglés. Este sistema está orientado al lucro, buscando beneficios individuales y ganancias, pues los dueños de estos clubes son inversionistas.

En Argentina esto sería un problema, puesto que los socios e hinchas no participarían en la toma de decisiones con las entidades deportivas. Pasan de ser un club a una empresa con ánimo de lucro. En semanas anteriores, varios equipos argentinos, como River, Boca, San Lorenzo y demás, se mostraron en contra de este sistema que, pese a no ser algo confirmado, plantea incertidumbre en el fútbol argentino.

“¿Tiene que haber un solo esquema de estructura societaria? ¿Por qué no puedo abrir la posibilidad de tener el Manchester City de la Argentina? ¿En qué afecta a las otras instituciones? En nada, yo no obligo a nadie”, comentó Milei sobre este tema.

