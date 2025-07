Juan Fernando Quintero está cada vez más cerca de volver al fútbol argentino

Tras resolver su salida del América de Cali por problemas económicos, el colombiano viajaría a Buenos Aires para firmar contrato por un año y medio con su nuevo equipo. Foto: América de Cali

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Según medios argentinos, Juan Fernando Quintero está a un paso de sellar su regreso a River Plate. El colombiano habría destrabado su salida del América de Cali, y solo restaría la firma de la rescisión para viajar a Buenos Aires, pasar exámenes médicos y firmar un contrato por un año y medio. De confirmarse, sería su tercer ciclo en el club, donde se convirtió en héroe de la histórica final de Madrid.

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, el regreso de Quintero ya tiene luz verde de parte de Marcelo Gallardo, actual entrenador de River. Aunque el ‘10′ no era prioridad inicial, la buena relación entre ambos y el nivel mostrado en Racing y América hicieron que Gallardo aprobara su vuelta.

El club argentino, sin embargo, no está dispuesto a comprar su pase. Por eso, espera que el jugador llegue como agente libre tras rescindir con América, donde tiene contrato hasta 2027. Ya existe una propuesta formal: vínculo por 18 meses.

Problemas en América aceleran su salida

El ciclo de Quintero en el América de Cali quedará corto. Según la prensa, el club ha tenido dificultades para cumplir con el salario acordado, algo que sorprendió al mediocampista y que facilitó las negociaciones para salir sin costo.

Una vez resuelva su situación, Juanfer viajará a Argentina para cerrar el fichaje. Salvo imprevistos, volverá a vestir la camiseta de River, club donde dejó una huella imborrable con el gol ante Boca en Madrid.

Este posible regreso también deja un sabor a polémica en Avellaneda. En diciembre, Quintero había asegurado a Diego Milito, presidente de Racing, que no se iría a River ni aceptaría una venta inmediata. Así lo contó él mismo en el programa Desnúdate con Eva:

“Hablé con el presidente Diego Milito, con quien tengo muy buena relación, y le dije que se quedara tranquilo, que no me iba a ir a River en ese momento, que tampoco me iban a negociar, pero bueno, ya pasaron seis meses.”

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador