Así se jugará la fecha 11 de la Liga BetPlay: partidos, horarios y la tabla

Junior defiende el liderato, Nacional y Medellín pelean arriba y América, con nuevo entrenador, busca salir del fondo de la tabla. Foto: JuniorFC

La Liga BetPlay 2025-II ya superó el ecuador de la fase regular y encara un tramo definitivo rumbo a los cuadrangulares semifinales. La fecha de clásicos dejó emociones intensas en Medellín con el 3-3 entre DIM y Nacional, pero también partidos apagados en Bogotá y Cali.

Con esos resultados, la tabla quedó más apretada que nunca: Junior y Medellín comparten la cima con 20 puntos, Fortaleza es tercero con 18 y Nacional se mantiene cerca, en la cuarta casilla con 17.

Millonarios apenas suma once unidades en diez jornadas, al igual que Deportivo Cali y América se mantiene último con seis, lo que enciende las alarmas en Cali. Mientras tanto, equipos como Llaneros y Once Caldas ganaron oxígeno en la lucha por no caer al fondo, y Fortaleza sigue consolidando su sorprendente campaña en el podio.

Con ese panorama, la Dimayor confirmó la programación de la jornada 11, que se disputará entre el viernes 12 y el domingo 14 de septiembre, a excepción del duelo entre Independiente Medellín y Águilas Doradas, aún pendiente de reprogramación.

Programación completa: fecha 11 Liga BetPlay 2025-II

Viernes 12 de septiembre

Junior vs. La Equidad – 7:30 p.m., estadio Metropolitano de Barranquilla

Sábado 13 de septiembre

Fortaleza vs. América – 2:00 p.m., estadio Metropolitano de Techo

Alianza FC vs. Millonarios – 4:10 p.m., estadio Armando Maestre Pavajeau

Once Caldas vs. Envigado – 6:20 p.m., estadio Palogrande

Atlético Nacional vs. Atlético Bucaramanga – 8:30 p.m., estadio Atanasio Girardot

Domingo 14 de septiembre

Santa Fe vs. Unión Magdalena – 2:00 p.m., estadio El Campín

Deportivo Cali vs. Deportivo Pasto – 4:10 p.m., estadio Palmaseca

Deportivo Pereira vs. Llaneros – 6:20 p.m., estadio Centenario de Armenia

Deportes Tolima vs. Boyacá Chicó – 8:30 p.m., estadio Manuel Murillo Toro

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

