Así se jugará la fecha 11 de la Liga BetPlay: partidos, horarios y la tabla

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Liga BetPlay 2025-II ya superó el ecuador de la fase regular y encara un tramo definitivo rumbo a los cuadrangulares semifinales. La fecha de clásicos dejó emociones intensas en Medellín con el 3-3 entre DIM y Nacional, pero también partidos apagados en Bogotá y Cali.
Con esos resultados, la tabla quedó más apretada que nunca: Junior y Medellín comparten la cima con 20 puntos, Fortaleza es tercero con 18 y Nacional se mantiene cerca, en la cuarta casilla con 17.
Millonarios apenas suma once unidades en diez jornadas, al igual que Deportivo Cali y América se mantiene último con seis, lo que enciende las alarmas en Cali. Mientras tanto, equipos como Llaneros y Once Caldas ganaron oxígeno en la lucha por no caer al fondo, y Fortaleza sigue consolidando su sorprendente campaña en el podio.
Con ese panorama, la Dimayor confirmó la programación de la jornada 11, que se disputará entre el viernes 12 y el domingo 14 de septiembre, a excepción del duelo entre Independiente Medellín y Águilas Doradas, aún pendiente de reprogramación.
Programación completa: fecha 11 Liga BetPlay 2025-II
Viernes 12 de septiembre
- Junior vs. La Equidad – 7:30 p.m., estadio Metropolitano de Barranquilla
Sábado 13 de septiembre
- Fortaleza vs. América – 2:00 p.m., estadio Metropolitano de Techo
- Alianza FC vs. Millonarios – 4:10 p.m., estadio Armando Maestre Pavajeau
- Once Caldas vs. Envigado – 6:20 p.m., estadio Palogrande
- Atlético Nacional vs. Atlético Bucaramanga – 8:30 p.m., estadio Atanasio Girardot
Domingo 14 de septiembre
- Santa Fe vs. Unión Magdalena – 2:00 p.m., estadio El Campín
- Deportivo Cali vs. Deportivo Pasto – 4:10 p.m., estadio Palmaseca
- Deportivo Pereira vs. Llaneros – 6:20 p.m., estadio Centenario de Armenia
- Deportes Tolima vs. Boyacá Chicó – 8:30 p.m., estadio Manuel Murillo Toro
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador