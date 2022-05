Jürgen Klopp antes de enfrentar a Real Madrid: “No creo en las venganzas”

Jurgen Klopp, antes de la final contra Real Madrid por la Champions League // EFE/PETER POWELL . Foto: PETER POWELL

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, negó que crea en las venganzas, tras lo ocurrido en 2018 en la final de Kiev contra Real Madrid, y apuntó que la vida siempre da segundas oportunidades.

“No, fue una noche muy dura de digerir. Hubo varias claves: cómo concedimos el gol, la lesión de Mo, fue una temporada muy larga, nunca habíamos jugado una final y llegamos justos. No creo en venganzas, entiendo que la venganza es una gran idea, pero no creo que sea lo correcto. En Alemania decimos que siempre te encuentras dos veces en la vida”, explicó Klopp en rueda de prensa.

El alemán habló sobre la ventaja y el alivio que es haber ganado ya esta competición en 2019 y la gran diferencia que implica eso para la final de este sábado en París.

“Al menos no tengo que hablar de las últimas finales que he perdido como entonces. Para mí, el viaje es importante, pero aquí solo puede haber un ganador y tienes que lidiar con ello. Tienes que aprender de ello. Aprender a preparar mejor el equipo. Hace mucha diferencia que ya hayamos ganado. Si piensas en Real Madrid, tienen a Benzema, a Modric, a jugadores que han ganado esta competición en cuatro ocasiones. Eso les da mucha ventaja”, afirmó.

Sobre Carlo Ancelotti, Klopp apuntó que el italiano es uno de los entrenadores más exitosos del mundo y que es un modelo a seguir por cómo se comporta en la victoria. “Es uno de los mejores tipos que puedes conocer, es un gran hombre. Tengo una gran relación con él, pero hubo que parar cuando estuvo en el Everton”, bromeó.

“Mi respeto por él no podría ser mayor. Nunca va a dejar de ganar, pero eso no quiere decir nada para este partido”, agregó.

Ancelotti, el hombre calmado que no se obsesiona con ganar otra Champions League.https://t.co/nInSXmkD7N pic.twitter.com/V3P0pMiAx6 — El Espectador Deportes (@DeportesEE) May 25, 2022

Klopp habló también sobre cómo va a afectar al equipo haber perdido la Premier League en la última jornada contra Manchester City.

“No pensamos más en ello. Ahora jugamos contra Real Madrid, que es el equipo que tiene más experiencia en esta competición. Me fascina de ellos su forma de definir, no de definir de cara a puerta, sino de decidir partidos. Tengo mucho respeto a Real Madrid y a Ancelotti, pero no quiero concentrarme demasiado en ellos. Ni en que le remontaron en dos minutos a Manchester City. Además, nunca sabes cuándo vas a tener otra oportunidad de jugar otra final de la Champions, por eso es tan especial. Más contra un equipo que ha ganado cuatro en los últimos diez años”, aseveró.

El alemán restó importancia a las veces que su equipo ha concedido goles primero en las últimas jornadas.

“La situación ha sido muy complicada, porque hemos jugado partidos que eran finales. Hemos tenido que hacer muchos cambios. No podría importarme menos que hayamos encajado muchas veces primero. No podemos concentrarnos en las cosas que hemos hecho mal. Esto no va sobre no conceder primero, sino sobre reaccionar bien a lo que ocurra en el campo. Es lo que han hecho los chicos en estos partidos y lo único que me importa”, apostilló Klopp.

