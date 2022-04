Jürgen Klopp: “Guardiola es el mejor entrenador del mundo, no entiendo las dudas”

Jurgen Klopp en el último partido de Liverpool en la Champions League // EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO Foto: JOSE SENA GOULAO

Partidazo. Este domingo, desde las 10:30 de la mañana (hora colombiana), Manchester City y Liverpool jugarán un duelo clave en la lucha por el campeonato de la Premier League inglesa.

Ambos conjuntos, que lideran el fútbol de Inglaterra, protagonizan un cabeza a cabeza en el que la diferencia de puntos entre los dos es apenas de una unidad.

El primero en la clasificación es el City, por lo que los que deben salir por la victoria son los Reds.

En la previa del duelo, Jürgen Klopp, entrenador de Liverpool, se refirió a la importancia del juego: “Nuestra historia con Manchester City muestra que hemos tenido partidos muy interesantes porque ambos equipos realmente lo hacen bien y crean oportunidades. Espero un partido interesante, para ser honesto”.

“Tengo muchas ganas de que llegue el partido. Uno de los mayores desafíos que puedes enfrentar en el fútbol. Por estos juegos es que nos gusta dedicarnos a esto. Incluso si estuviéramos 14 o 15 puntos por detrás, sería un gran partido”, agregó.

Precisamente, sobre la importancia del contrincante, Klopp se tomó unos minutos para hablar de su rivalidad con el entrenador del City, Pep Guardiola.

“Para mí, Guardiola es el mejor entrenador del mundo y todos coincidimos en eso. Si alguien duda de él... no sé cómo eso puede pasar, no lo entiendo”, dijo.

“Los últimos cuatro años han sido absolutamente interesantes. Nos empujamos unos a otros a puntos increíbles y eso es una locura. Nunca hubiera pensado que este tipo de cosas fueran posibles, especialmente en esta liga”, agregó.

Para Klopp, si el City de Guardiola no existiera en la Premier, su Liverpool jamás habría llegado al más alto nivel. “En los deportes, lo que más te ayuda es un oponente fuerte. Por ejemplo, Nadal y Federer disfrutaron mucho de la rivalidad que tuvieron. No diría que estoy feliz de que el City sea tan bueno, pero no puedo negar su importancia en nuestro desarrollo”.

El partido se llevará la atención del mundo del fútbol, ya que será uno de los duelos más atractivos del fin de semana. Sobre todo para Colombia, que estará pendiente de la posibilidad de que Luis Díaz pueda ser parte del equipo titular de Klopp.

