Jürgen Klopp: “Jugamos la final de Champions por la gente de Ucrania”

El técnico alemán del Liverpool, Jurgen Klopp, se refirió este viernes en rueda de prensa al conflicto de Ucrania, ante una pregunta sobre el mismo, un día antes de la final de la Liga de Campeones, el sábado en París, contra el Real Madrid, afirmando que también la jugarán por el pueblo de ese país.

El conflicto de Ucrania motivó que la final entre Liverpool y Real Madrid, que debía disputarse en la ciudad rusa de San Petersburgo, fuera trasladada a París.

“Estoy feliz de que el partido sea aquí (en París) por miles de razones. La guerra continúa y debemos pensar en eso”, dijo Klopp, tras meditar unos segundos una respuesta.

“Que el partido sigue vigente y no es en San Petersburgo es tal vez exactamente el mensaje correcto que Rusia debe tener”, añadió.

“La vida continúa incluso cuando tratas de destruirla. Jugamos esta final no solo pero también por la gente de Ucrania”, se extendió.

“Estoy seguro que habrá algunos (en Ucrania) que podrán verlo (el partido) y lo hacemos por ustedes al cien por cien”, concluyó.

Para Klopp, Real Madrid es el favorito en la final de Champions

“No sé si hay un claro favorito. Si miras la historia, la experiencia del rival y la forma en que el Real Madrid celebra las remontadas, diría que el Real Madrid es favorito, pero quiero que nosotros estemos al mismo nivel. Quiero que nosotros seamos nosotros mismos en el partido. Si estamos en nuestro mejor nivel, no es fácil jugarnos. Esa es mi única preocupación en este momento. El nivel de confianza del Real Madrid es realmente alto”, comentó Klopp.

El alemán elude la palabra revancha cuando se le habla de la final de Champions perdida por el Liverpool ante el Real Madrid en 2018 en Kiev, por 3-1, en que Mohamed Salah se lesionó en el primer tiempo y su portero Loris Karius cometió dos errores importantes.

“Las circunstancias nos golpearon. No pudimos reaccionar. Llegamos en tres ruedas. No teníamos un banquillo completo. Nuestro portero tuvo una conmoción y eso se probó más tarde. Tienes que aprender a ganar y nadie puede esperar para esto. Tuve que aprenderlo de una manera dura. He perdido muchas finales en mi vida y afortunadamente en algunas de las últimas gané. El problema es ahora enfrentarnos a un equipo que nunca perdió una final”, dijo.

“Pero mis chicos han evolucionado enormemente. Formamos parte de un gran club y los chicos son los adecuados para este gran club. Estamos en un buen momento. El año 2018 fue importante, pero el 2019 (con victoria en la final de Champions del Liverpool contra el Tottenham) fue más importante, por tanto veamos qué podemos hacer”, dijo.

Klopp afirmó que no prepara ninguna sorpresa para la final. “Si haces algo sorpresivo, los jugadores pueden pensar que estoy nervioso. Pienso que cuando haces las cosas adecuadas todo el tiempo, lo mejor es hacerlo en la final también. No estamos aquí por sorpresa. Podemos hablar de lo que ha logrado el Real Madrid en el pasado y en esta temporada, pero nosotros también somos buenos y eso es lo que queremos mostrar”, afirmó.

Cuando se le preguntó sobre los rumores que apuntan a la marcha de Sadio Mané al Bayern Múnich, no quiso hablar del tema, pero reconoció que un buen partido del senegalés en la final, aumentaría sus posibilidades de ganar el Balón de Oro.

“Si eres Cristiano Ronaldo, Messi o ganas la final de Champions, eso aumenta definitivamente tus posibilidades de ganar el Balón de Oro”, dijo con ironía.

