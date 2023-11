Klopp aseguró que Luis Díaz está mejor y podría jugar contra Luton el domingo

Jurgen Klopp junto a Luis Díaz en la primera temporada que el colombiano estuvo bajo las órdenes del alemán. Foto: EFE - PETER POWELL

En manos de Luis Díaz quedó la decisión de sí se ve en condiciones o no de jugar el próximo partido del Liverpool en la Premier League contra Luton Town este domingo, así lo confirmó el técnico de los Reds, Jurgen Klopp, tras ver una mejoría en su ánimo tras el secuestro de sus padres el pasado sábado.

“Debemos esperar”, dijo el alemán en una conferencia de prensa previa al partido. “Él se encuentra bien. En la sesión que tuvo con nosotros se puede ver que cuando está con los chicos está bien, pero se puede ver que no durmió mucho”.

Klopp afirmó que el delantero de 26 años se entrenó esta semana de cara al partido en la cancha del recién ascendido Luton. “Las noticias de Colombia nos dan una pizca de esperanza. Estamos esperando por la auténtica buena noticia”, indicó.

El estratega aseguró que todo depende de Luis Díaz, si está disponible o no, y que su cuerpo técnico no va a forzar nada. Por lo pronto, el plantel que dirige el alemán es cuarto en la Premier League y no ha podido contar con el colombiano en sus dos últimos encuentros.

La madre del delantero guajiro fue rescatada horas después del secuestro en la ciudad de Barrancas el pasado fin de semana, pero su padre, Luis Manuel Díaz, sigue en poder de sus captores.

El gobierno colombiano señaló el jueves a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) como responsable del secuestro, que tuvo lugar mientras el padre del jugador se hallaba junto a su esposa Cilenis Marulanda en una estación de servicio.

El padre de Luis Día sería dejado en libertad en los próximos días. Según Juan Carlos Cuellar, uno de los voceros del grupo armado, la información sobre la responsabilidad del secuestro por parte de la guerrilla “ha sido cierta y el ELN va a liberar al señor Díaz lo más pronto posible”.

En un audio filtrado y conocido por la emisora Blu Radio, se escucha a Cuellar referirse al tema. La autoría del plagio fue dada a conocer en la mañana de este jueves, cuando la delegación negociadora del gobierno Petro con el grupo guerrillero señaló que ese grupo armado, con el que se busca llegar a un acuerdo para acabar el conflicto, es responsable del hecho.

