La fortuna que ganará Kevin Agudelo en el Al Nasr de Emiratos Árabes

Very proud to represent this club! The adventure starts now, I promise to give everything for this shirt!

Let's go, @ALNasrSC 💙

.

Muy orgulloso de representar a este club! La aventura empieza ahora, prometo darlo todo por esta camiseta!

Vamos, @ALNasrSC 💙#AlNasr pic.twitter.com/JAPd8ONFwj