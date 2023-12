La impresionante asistencia de Kroos con Real Madrid de la que todos están hablando

Toni Kroos, figura de Real Madrid. Foto: EFE - Sergio Pérez

Real Madrid recuperó el liderato de LaLiga EA Sports con un triunfo solvente, con goles de Brahim Díaz y el brasileño Rodrygo Goes, sin apuros ante un Granada que no remató a Andriy Lunin en el estreno de Alexander ‘Cacique’ Medina.

Carlo Ancelotti firmó su mejor arranque de temporada como entrenador del Real Madrid.

Le sirvió un tanto de bella factura de Brahim a los 26 minutos, tras un gran pase de Toni Kroos, y la racha goleadora de Rodrygo, que marcó por quinto encuentro consecutivo, sentenciando el duelo a los 57 minutos al aprovechar un rechace.

Impresionante asistencia de Kroos: video

El alemán Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, restó valor a su pase para el primer gol del español Brahim Díaz, de primeras, al asegurar que fue “solo una pared” y que “no fue tan espectacular”.

“Ha sido solo una pared. Yo he visto que Brahim me pasaba el balón… no sabía si era para mí o para Rodrygo. Es difícil defender a Brahim porque suelta el balón y se mueve. Un buen pase solo es bueno si él mete gol (ríe). El pase no ha sido tan espectacular”, dijo en Realmadrid TV.

EL PASE DE TONI KROOS NO TIENE NINGÚN TIPO DE SENTIDO. ES DIOS.



GOL DE BRAHIM DÍAZ!! VAMOSSS pic.twitter.com/ijoe80pzvS — MT (@MadridTotal_) December 2, 2023

“Me encuentro bien. Tengo el ritmo que necesito para jugar así. Y la confianza, como siempre. Nos salen bien las cosas, sabiendo que vendrá un partido que costará más. Conseguir cinco victorias consecutivas, con tantas bajas, no es fácil”, señaló.

“Me encanta que la gente esté feliz con mi juego aquí. Mi objetivo es ayudar al equipo, no juego para mí, juego para mejorar a los que juegan a mi lado”, amplió.

Un Kroos que consideró que la clave de la victoria 2-0 frente al Granada fue empezar bien el encuentro.

♥️ Alguien que te cuide como @ToniKroos cuida al balón. pic.twitter.com/6g4A0yRlvu — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 2, 2023

“Hemos empezado bien. Fue una semana larga, con tres partidos en seis días. Fue difícil porque te faltan un poco de fuerzas y energía. Lo importante era empezar bien para que no te metan un gol que hace las cosas más difíciles. Controlamos bien el partido y ha sido un partido bueno”, declaró.

El resumen del partido en video: Real Madrid, líder en España

