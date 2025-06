“Las eliminatorias son el sello de calidad de esta casa”: ditu redobla su apuesta

Colombia, en la última jornada de eliminatorias. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Con una cobertura sin precedentes, ditu, la plataforma de streaming de Caracol Televisión, anunció que transmitirá en vivo y sin costo los 10 partidos de la doble fecha de junio en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

La plataforma contará con tres canales exclusivos —Caracol Sports, Caracol Sports 2 y Caracol Sports 3— y ofrecerá al usuario una experiencia diferencial, sin restricciones, desde cualquier dispositivo.

Óscar Gómez, director de streaming deportivo de Caracol, explicó que esta decisión nace del impacto positivo que tuvo la cobertura en la fecha anterior, en marzo. “¿Y qué mejor que tener todos los partidos para que tú escojas el que quieras ver sin ningún problema? Eso no te lo da otra aplicación ni otra plataforma”, afirmó.

La programación de la fecha 15 (entre este jueves y viernes) incluirá encuentros como Ecuador vs. Brasil, Chile vs. Argentina y, por supuesto, Colombia vs. Perú.

El partido de la selección, a disputarse el viernes 6 de junio a las 3:15 p. m., traerá además una función especial: una transmisión en visión multicámara, que permitirá seguir el encuentro desde diferentes ángulos. “Queremos que la experiencia sea distinta a la de la televisión. Que el usuario tenga el control, que pueda ver el juego desde donde quiera”, señaló Gómez.

¿Cuál es la propuesta de ditu?

La propuesta de ditu busca no solo ampliar el acceso, sino también adaptar el lenguaje del fútbol a los hábitos del entorno digital. Por eso, la cobertura incluye previas, entrevistas, análisis y producción exclusiva pensada para streaming. “La ventaja de que no se solapen las competencias nos permite enfocar toda la producción en cada evento y garantizar la mejor calidad”, agregó Gómez.

La estrategia también refleja una visión a largo plazo. Tiago Freire, gerente de producto, explicó que desde el lanzamiento de ditu, el foco estuvo en consolidar el eje deportivo. “Apostamos fuerte desde el inicio. Creamos Caracol Sports como un canal nuevo y original, y las Eliminatorias han sido uno de nuestros pilares clave. Son el sello de calidad de esta casa”, comentó.

Según Freire, la fecha FIFA de marzo rompió récords de descargas y visualizaciones para la app.

El modelo de negocio, además, es completamente abierto: la aplicación es gratuita y se sostiene con publicidad. Esta apuesta por la accesibilidad ha sido fundamental en el crecimiento de la plataforma. “La gente quiere ver buen fútbol, y no todos pueden pagar una plataforma premium. Por eso decidimos ofrecer una cobertura total y gratuita de las Eliminatorias”, explicó Freire.

Más allá de esta jornada, el equipo de ditu planea seguir reforzando su portafolio con nuevas experiencias. “Queremos innovar en cada evento. Ya tenemos noticieros, análisis, podcast y formatos como Gol Caracol Retro. Pero con las Eliminatorias vamos un paso más allá”, concluyó Gómez.

En un contexto en el que ver todos los partidos en vivo suele requerir múltiples suscripciones, ditu se posiciona como una alternativa robusta, gratuita y con valor agregado. Y en este arranque de junio, el balón vuelve a rodar con las eliminatorias sudamericanas.

