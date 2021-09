Rivaldo, exfutbolista del FC Barcelona, habló sobre el futuro del jugador colombiano James Rodríguez, quien actualmente se encuentra en el Everton inglés sin continuidad y no ha regresado a la selección de Colombia.

“James es un jugador al que admiro mucho, incluso tiene muchas de las características que yo tenía como jugador. Por esa razón, tiene todas las condiciones para volver. Yo espero que vuelva a estar en el nivel más alto y pueda lograrlo en el Everton o en cualquier otro club y también con los colores de la selección Colombia”, explica Rivaldo.

“James es un gran jugador, de eso no me quedan dudas, ya ha jugado Mundiales y eso no es nada fácil. Le tengo mucho respeto y espero que vuelva a brillar muy pronto”, agregó Rivaldo, campeón del mundo con Brasil en Corea y Japón 2002.

Rivaldo espera que James recupere el nivel que lo hizo ser goleador del Mundial de Brasil 2014 y ser contratado por Real Madrid.