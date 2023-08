Las “pruebas” de Rubiales y por qué son irrelevantes para hablar de violencia sexual

Jennifer Hermoso, jugadora y máxima goleadora de la selección de fútbol de España. Foto: AFP

El beso sin consentimiento que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, le dio a la jugadora de la selección, Jenni Hermoso, tras la final del Mundial Femenino, ya está siendo investigado formalmente por la Fiscalía española. El dirigente, quien también es investigado por la Comisión Disciplinaria de la FIFA, fue suspendido provisionalmente por el órgano deportivo.

En un comunicado, la futbolista aseguró que el beso en los labios no había tenido su consentimiento y que se había sentido “vulnerable y víctima de agresión”. Aunque se esperaba que el presidente renunciara a su cargo durante una asamblea extraordinaria de la RFEF, Rubiales pidió disculpas por sus actos, pero luego se negó a dimitir.

Mientras la investigación avanza y el debate en torno al consentimiento sexual, el sexismo y el abuso de poder en España y en el resto del mundo se hace más grande, Rubiales utilizó como defensa un video de las jugadoras de la selección española en el bus después de la premiación, luego del beso no consentido con la futbolista.

En este video Jenni Hermoso y sus compañeras hacen bromas sobre lo ocurrido y muestran una fotografía en la que comparan el beso entre el presidente y la jugadora, con el famoso beso entre el arquero campeón del mundo Iker Casillas y la periodista española Sara Carbonero, en la final del Mundial de Sudáfrica 2010.

Si bien la euforia después de haber ganado una Copa del Mundo es una similitud en ambos episodios, es importante rescatar que Casillas y Carbonero sostenían una relación sentimental y que su beso, a diferencia del de Rubiales, sí fue consentido.

“¡Que no me ha gustado, eh!”, dijo la jugadora en un video que fue capturado durante la celebración del titulo de campeonas del mundo. Además, en un comunicado Hermoso fue contundente: “Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”.

¿Por qué el video no sirve como “prueba”?

Con este video, en el que las jugaras bromean con el mismo Rubiales sobre el beso, el presidente pretende deslegitimar la denuncia de Hermoso y volverla, de alguna manera, responsable de su propia agresión sexual.

Filtran un vídeo de Jenni Hermoso y sus compañeras bromeando con el propio Rubiales sobre el beso en el autobús. pic.twitter.com/fkCcFM01rC — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) August 29, 2023

“El hecho de corresponsabilizar a las víctimas de violencia sexual, en cualquier grado que se dé esta violencia, es básico en el manual de cómo se mueven el patriarcado y la violencia sexual”, explica Isabel Valdés, corresponsal de género de El País de España en una videocolumna sobre lo ocurrido con el presidente de la federación, que fue publicada anterior al video.

Una vez se viraliza el video de Hermoso, la periodista experta en género de El País explica por qué mostrarlo como “prueba” es no entender la violencia sexual. “Nada de lo que haga quien la recibe —antes, durante o después— modifica, atenúa o anula la agresión. El comportamiento de una víctima no interfiere con el acto, del cual solo es responsable quien lo comete. Ninguna reacción es el ‘modelo’ y no tiene que cumplir ‘requisitos’”.

Ahora Rubiales envía a la FIFA como 'prueba' un vídeo de Hermoso y el resto de la selección en el bus. De lo que se habló después. Es, otra vez, no comprender —o no querer— el funcionamiento de la violencia sexual, en el grado que sea.



Dos cuestiones de base 👇🏽 — Isabel Valdés (@minisashas) August 29, 2023

La ministra de igualdad de España, quien además es psicóloga y feminista, también se refirió al video y aseveró que no sirve como prueba para demostrar el consentimiento de Hermoso. “Ni reír, ni llorar, bailar o dormir. Nada de lo que haga una mujer tras vivir una violencia sexual desacredita lo único importante: la ausencia de consentimiento. El argumento: “si estás bien es que en el fondo querías” es cultura de la violación. Y se acabó. Jenni, no estás sola”, escribió la mandataria en su cuenta de X.

Por su parte, la doctora en psicología Laura Redondo, indica que, independientemente de la conciencia sobre la violencia, esta no dejará de serlo. “Debe quedar claro que un evento es violencia, o que una agresión lo es, independientemente de que se tome conciencia de ello. De hecho, puede generar secuelas que se identifican incluso años más tarde, porque socialmente se normalizan estas conductas y las víctimas no se identifican”.

Por esta razón, es importante analizar el video con la rigurosidad del caso, pues se trata de un intento por desacreditar a Hermoso, además de ser una forma de revictimización. La violencia sexual lo seguirá siendo, sin importar qué haga la víctima antes o después de ella, y reconocerlo es un paso determinante para dejar de justificarla.

