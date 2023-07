Lionel Messi posó con la camiseta de la selección femenina de Argentina

El acto del argentino fue tomado como una muestra de apoyo para el fútbol femenino. Foto: Adidas

El campeón del mundo en Catar 2022, Lionel Messi, se vistió con la camiseta argentina que usa la selección femenina, un gesto leído como un respaldo a la Albiceleste, previo al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que se jugará del 20 de julio al 20 de agosto.

La iniciativa es parte de una campaña comercial de Adidas, la marca deportiva que viste a las selecciones albicelestes y al propio Messi, quien aparece en el video promocional, así como el exjugador David Beckham, dueño del Inter de Miami, club en el que el argentino desembarca esta semana.

🇦🇷 ¡EL APOYO DEL MEJOR DEL MUNDO A LA SELECCIÓN FEMENINA! Leo Messi posó con la camiseta alternativa que usará Argentina en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda (comienza el 20 de julio) pic.twitter.com/Vt4EwSSoJe — SportsCenter (@SC_ESPN) July 12, 2023

La camiseta alternativa que utilizará la selección femenina está inspirada en los paisajes de Argentina: con fondo azul oscuro y suertes de franjas celestes con detalles naranjas.

Más allá de que forme parte de una campaña comercial, la aparición del capitán de la albiceleste masculina con esa casaca fue tomado como una señal de respaldo a la selección que disputará el Mundial de Oceanía.

“El tipo es el campeón del mundo indiscutido, pero va y se pone la camiseta de la selección de fútbol femenino. Lo que no está haciendo casi nadie. Lo fuerte que es esto y el amor que me despierta este hombre no tiene nombre. Gracias Leo Messi, aguante Selección de Fútbol Femenino”, escribió en su cuenta Twitter Ana Correa, feminista y autora del libro “Somos Belén”, escrito en el marco de la lucha por la legalización del aborto en Argentina, ley aprobada en 2020.

El tipo es el campeón del mundo indiscutido, pero va y se pone la camiseta de la selección de fútbol femenino. Lo que no está haciendo casi nadie. Lo fuerte que es esto y el amor que me despierta este hombre no tiene nombre. Gracias Leo Messi, aguante Selección de Fútbol Femenino pic.twitter.com/GXECH1KUDE — Ana Correa 💚⭐️⭐️⭐️ (@anaecorrea) July 12, 2023

La Selección femenina, dirigida por Germán Portanova, viaja a la cita oceánica con la ilusión de ganar al menos un partido y de clasificar a octavos de final, una instancia que no logró alcanzar en sus tres anteriores participaciones mundialistas en las que sumó siete derrotas y dos empates.

“El capitán Leo Messi está. ¿Y vos? ¿Lista y listo para acompañar a Argentina femenina en el Mundial?”, tuiteó junto a las fotos de Messi con la casaca de la selección femenina la periodista Angela Lerena, quien cubrirá el Mundial por la televisión pública argentina.

La Albiceleste integra el Grupo G con Italia, Sudáfrica y Suecia.

