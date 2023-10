Liverpool de Luis Díaz hoy en la Europa League: hora y dónde verlo en vivo

Luis Díaz celebra tras marcar un gol durante el partido del Grupo E de la Europa League entre el LASK Linz y el Liverpool. Foto: EFE - ANNA SZILAGYI

Después de conseguir tres puntos muy reñidos ante el Lask de Austria, el Liverpool espera dar un paso más hacia la clasificación del Grupo E de la Europa League. Una victoria en Anfield dejaría al Liverpool bien encaminado hacia el primer puesto, mientras que el Union Saint-Gilloise solamente sumó un punto en el cruce con el Touluse de Francia en la fecha pasada.

Es comprensible que haya habido una falta de atención en este partido en lo que va de semana, por lo ocurrido en el juego del sábado ante el Tottenham por la Premier League. El Liverpool sufrió su primera derrota de la temporada 2-1, pero la controversia del VAR eclipsó el resultado final cuando a Luis Díaz se le anuló incorrectamente un gol luego de que ocurrió un “error humano”.

Los Reds también se quedaron con nueve hombres cuando Diogo Jota y Curtis Jones fueron expulsados. Sin embargo, tanto el portugués como el inglés estarán disponibles este jueves y el Liverpool recibirá a los líderes de la máxima categoría belga.

En la rueda de prensa previa al día del partido, Jurger Klopp habló sobre el efecto que tuvo la derrota, especialmente sobre el estado anímico de los jugadores: “una derrota solo es una derrota real si no aprendes o si no sacas nada de ella. Podemos sacar mucho provecho de ello. Pero veremos cómo usarlo. Teníamos buen espíritu antes de eso, no se necesitaba ningún tipo de prueba. Pero en el fútbol es así, hay que demostrar su valía todo el tiempo y eso es lo que volvimos a hacer”.

¿A qué hora y dónde ver el partido Liverpool vs. Union Saint-Gilloise?

El juego entre ingleses y belgas dará inicio a las 2:00 p.m. (hora colombiana) en el estadio de Anfield, en Liverpool, Inglaterra, y será arbitrado por el danés Morten Krogh. Podrá ver el partido en la señal de ESPN y la plataforma Star+.

